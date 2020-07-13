Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що до кінця 2020 року МОЗ планує закупити 400 машин швидкої допомоги.

Під час брифінгу Степанов розповів, що на купівлю машин швидкої уряд передбачив 922 мільйони гривень, повідомляє 24 канал.

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Ці кошти візьмуть з бюджету у 1,26 мільярда гривень, які ще у червні додатково виділили на екстрену медичну допомогу.

Окремо в цьому бюджеті передбачено 922 мільйони гривень на закупівлю автомобілів екстреної медичної допомоги. Ми плануємо закупити близько 400 автомобілів, які розподілимо між областями,

– заявив Степанов.

За словами міністра, загалом Україні необхідно закупити приблизно 1,8 тисячі автомобілів швидкої допомоги. Він повідомив, що найближчі 2-3 роки МОЗ хоче повністю замінити автопарк.

Втім, очільник МОЗ уточнив, що в першу чергу кошти з бюджету екстреної медицини підуть на підвищення зарплати й зміцнення матеріально-технічної бази.



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