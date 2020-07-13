Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что до конца 2020 года Минздрав планирует закупить 400 машин скорой помощи.

Во время брифинга Степанов рассказал, что на покупку машин "скорой" правительство предусмотрело 922 миллиона гривен, сообщает 24 канал.

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Эти средства возьмут из бюджета в 1,26 миллиарда гривен, которые еще в июне дополнительно выделили на экстренную медицинскую помощь.

Отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 миллиона гривен на закупку автомобилей экстренной медицинской помощи. Мы планируем закупить около 400 автомобилей, которые распределим между областями,

– заявил Степанов.

По словам министра, в целом Украине необходимо закупить примерно 1,8 тысячи автомобилей скорой помощи. Он сообщил, что в ближайшие 2-3 года Минздрав хочет полностью заменить автопарк.

Впрочем, глава Минздрава уточнил, что в первую очередь средства из бюджета экстренной медицины пойдут на повышение зарплат и укрепление материально-технической базы.



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