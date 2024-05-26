Таких виснвків дійшли науковці з Королівського коледжу у Лондоні. Вони опубліковані в журналі Nature Communications.

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Як проводили дослідження

Учені проаналізували дані зразків мозку після розтину 800 людей: як з психічними розладами, так і без.

Вони виявили, що певні генетичні варіанти ризику, пов'язані з психічними розладами, впливають на активізацію Human Endogenous Retroviruses (HERVs) – фрагментів ДНК. Ці частинки залишилися від стародавніх вірусних інфекцій.

І попри те, що раніше учені вважали, що ці віруси є некодуючими ДНК, тобто такими, що не виконують важливої функції в організмі, та ці нові дані вказують, що вони таки можуть мати вплив на мозок.

"Стародавні вірусні інфекції можуть мати значенння в імовірності розвитку психічних розладів", – зазначають дослідники.

Ба більше, дані важливі, адже можуть допомогти розробити нові методи лікування та діагностики психічних розладів.

Яким чином HERVs можуть впливати на роботу мозку:

провокувати запальні реакції, які можуть спричинити пошкодження нервових клітин;

порушувати функцію нейротрансмітерів – речовини, які відповідають за передачу сигналів між нервовими клітинами;

активувати інші гени, які теж впливають на психічне здоров'я.

Учені наголосили, що важливо продовжувати досліджувати вплив цих фрагментів ДНК та їх роль в розвитку психічних розладів.

Науці відомо, що психічні розлади пов'язані із генетичним фактором. Наше дослідження встановило 5 ДНК-послідовностей, які мають стосунок до психічних захворювань,

– заявив дослідник Родріго Дуарте.

Науковці додають, що ширше знання про давні віруси й гени, які пов'язані з психічними розладами, потенційно можуть здійснити справжню "революцію" в дослідженнях в галузі психічного здоров'я.