К таким выводам пришли ученые из Королевского колледжа в Лондоне. Они опубликованы в журнале Nature Communications.

Смотрите также Депрессия и заболевания сердечно-сосудистой системы связаны: что революционного обнаружили ученые

Как проводили исследование

Ученые проанализировали данные образцов мозга после вскрытия 800 человек: как с психическими расстройствами, так и без.

Они обнаружили, что определенные генетические варианты риска, связанные с психическими расстройствами, влияют на активизацию Human Endogenous Retroviruses (HERVs) – фрагментов ДНК. Эти частицы остались от древних вирусных инфекций.

И несмотря на то, что ранее ученые считали, что эти вирусы являются некодирующими ДНК, то есть такими, что не выполняют важной функции в организме, и эти новые данные указывают, что они таки могут иметь влияние на мозг.

"Древние вирусные инфекции могут иметь значение в вероятности развития психических расстройств", – отмечают исследователи.

Более того, данные важны, ведь могут помочь разработать новые методы лечения и диагностики психических расстройств.

Каким образом HERVs могут влиять на работу мозга:

провоцировать воспалительные реакции, которые могут вызвать повреждение нервных клеток;

нарушать функцию нейротрансмиттеров – вещества, которые отвечают за передачу сигналов между нервными клетками;

активировать другие гены, которые тоже влияют на психическое здоровье.

Ученые отметили, что важно продолжать исследовать влияние этих фрагментов ДНК и их роль в развитии психических расстройств.

Науке известно, что психические расстройства связаны с генетическим фактором. Наше исследование установило 5 ДНК-последовательностей, которые имеют отношение к психическим заболеваниям,

– заявил исследователь Родриго Дуарте.

Ученые добавляют, что более широкое знание о древних вирусах и генах, которые связаны с психическими расстройствами, потенциально могут осуществить настоящую "революцию" в исследованиях в области психического здоровья.