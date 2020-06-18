У Дніпрі у дівчинки діагностували хворобу Лайма через місяць після укусу кліща
У Дніпрі у дитини виявили хворобу Лайма через місяць після укусу кліща. Спершу аналіз не показав вірус.
Про це розповіла мама дівчинки Яна Демченко в одній з груп у фейсбуці.
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Вона розповіла, що кліщ вкусив дитину ще 7 травня під час прогулянки. Мама вирішила не витягувати його самостійно і відвезла доньку в обласну лікарню.
Після вилучення медики віддали їй кліща і сказали віддати його на аналіз, який у результаті нічого не виявив. Але через місяць дівчинка скаржилася на біль в животі, ногах і спині.
Через місяць, 9 червня, після першого укусу в молодшу дитину піднялася температура 39 і трималася 3-4 дня, потім пішла на спад! Були збільшені передні шийні лімфовузли! Після спаду температури не у місці укусу з'явилося червона пляма, дуже схоже на алергічну,
– повідомила Демченко.
Дочці 15 червня здали аналізи на антитіла igG, igM на бериліоз, які показали позитивний результат.
Якщо вчасно не звернутись до лікаря, ця хвороба може призвести до безлічі хронічних захворювань чи навіть інвалідності.
Симптоми хвороби Лайма / 24 канал