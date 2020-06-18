В Днепре у ребенка обнаружили болезнь Лайма через месяц после укуса клеща. Сначала анализ не показал вирус.

Об этом рассказала мама девочки Яна Демченко в одной из групп в фейсбуке.

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Она рассказала, что клещ укусил ребенка еще 7 мая во время прогулки. Мама решила не извлекать его самостоятельно и увезла дочь в областную больницу.

После извлечения медики отдали ей клеща и сказали отдать его на анализ, в результате ничего не обнаружил. Но через месяц девочка жаловалась на боль в животе, ногах и спине.

Через месяц, 9 июня, после первого укуса у младшего ребенка поднялась температура 39 и держалась 3-4 дня, потом пошла на спад! Были увеличены передние шейные лимфоузлы! После падения температуры не в месте укуса появилось красное пятно, очень похоже на аллергическое,

– сообщила Демченко.

Дочери 15 июня сдали анализы на антитела igG, igM на бериллиоз, которые показали положительный результат.

Болезнь Лайма – что это? Боррелиоз – инфекционное заболевание, которое передается человеку при присасывании черноногих клещей к коже. Ее переносят исключительно эти животные и заражение происходит, когда насекомое впрыскивает слюну в рану. Если вовремя не обратиться к врачу, эта болезнь может привести к множеству хронических заболеваний или даже инвалидности.



Симптоми хвороби Лайма / 24 канал

Болезнь Лайма распространяют клещи / 24 канал