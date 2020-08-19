Дитина має отримати всю інформацію про репродуктивне здоров’я якомога раніше. І краще, якщо її нададуть батьки, лікарі, вчителі чи компетентні експерти. Адже це може убезпечити дитину від помилок.

Дітей потрібно вчити відповідально ставитись до стосунків і до свого репродуктивного здоров'я. У цьому й полягає суть сексуальної освіти, зазначає 24 канал.

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За статистикою, у 2016 році в Україні було зроблено 56 абортів жінками, яким до 14 років. 875 абортів – віком від 15 до 17 років. Тому сексуальна освіта має допомогти запобігати небажаним вагітностям, а відтак зменшувати кількість абортів, зазначила Уляна Супрун.

Крім того, обізнаність та відповідальна поведінка молоді в статевому житті допоможе зменшити ризики зараження ВІЛ або іншими хворобами, що передаються статевим шляхом.

Чим небезпечна сексуальна необізнаність

Сексуальна необізнаність становить серйозну загрозу здоров’ю. А агресивне пропагування культу сексу в медіа та кінематографі призводить до занадто ранніх сексуальних дебютів, великої кількості абортів, сексуального насильства та поширення захворювань.

За даними досліджень, перший сексуальний досвід в 15 років мають 20% юнаків, а дівчата наближаються до цієї цифри в 16. Майже кожен 10 опитаний мав досвід статевих стосунків у 12 років або менше.



Сексуальна освіта допоможе знизити рівень захворюваності на ВІЛ

Курси сексуальної освіти

В Україні сексуальна освіта лише формується, але вже є курси, якими можуть скористатися всі охочі: батьки, вчителі, лікарі та підлітки.

Але в певних країнах світу сексуальна освіта є в шкільній програмі. У Швеції – це обов'язковий предмет ще з 1950-х років. З 7 – 10 років і до закінчення школи учням розповідають про здоровий спосіб життя, розважливий та обдуманий початок статевого життя. На уроках говорять про статеву зрілість, перший секс та засоби контрацепції.

Незалежно від того, де саме (в школі, вдома, у лікаря чи на курсах) дитина отримує ці знання, сексуальна освіта має будуватися на принципах довіри, доброзичливості та добровільності. Не треба лякати дітей або повчати. Їм потрібно розповісти, що статевим шляхом можуть передаватися ВІЛ та венеричні захворювання.

Табу на сексуальну освіту – це абсурдний спадок совєцьких часів. Пам’ятайте, коли йдеться про здоров’я, не може бути "незручних тем". Адже це саме той випадок, коли від знань залежить здоров’я,

– зазначила Уляна Супрун.