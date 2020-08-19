Сексуальное образование: что это такое и для чего оно детям
Ребенок должен получить всю информацию о репродуктивном здоровье как можно раньше. И лучше, если ее предоставят родители, врачи, учителя или компетентные эксперты. Ведь это может обезопасить ребенка от ошибок.
Детей нужно учить ответственно относиться к отношениям и к своему репродуктивному здоровью. В этом и заключается суть сексуального образования, отмечает 24 канал.
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По статистике, в 2016 году в Украине было произведено 56 абортов женщинами, которым до 14 лет. 875 абортов – в возрасте от 15 до 17 лет. Поэтому сексуальное образование должно помочь предотвращать нежелательные беременности, а затем уменьшать количество абортов, отметила Ульяна Супрун.
Кроме того, осведомленность и ответственное поведение молодежи в половой жизни поможет уменьшить риски заражения ВИЧ или другими болезнями, передающимися половым путем.
Чем опасна сексуальная неосведомленность
Сексуальная неосведомленность представляет серьезную угрозу здоровью. А агрессивная пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к слишком ранним сексуальным дебютам, большому количеству абортов, сексуальному насилию и распространению заболеваний.
По данным исследований, первый сексуальный опыт в 15 лет имеют 20% юношей, а девушки приближаются к этой цифре в 16. Почти каждый 10 опрошенный имел опыт половых отношений в 12 лет или меньше.
Сексуальное образование поможет снизить уровень заболеваемости ВИЧ
Курсы сексуального образования
В Украине сексуальное образование только формируется, но уже есть курсы, которыми могут воспользоваться все желающие: родители, учителя, врачи и подростки.
- Курс "Сексуальное образование" от Prometheus
- Курс "Биология сексуальности" от студии Need
- Курс "Введение в репродуктивное здоровье" на Coursera
- Ресурс с ответами на часто задаваемые вопросы о репродуктивном здоровье молодежи
- Пособия для родителей и подростков
Но в определенных странах мира сексуальное образование есть в школьной программе. В Швеции – это обязательный предмет еще с 1950-х годов. С 7 – 10 лет и до окончания школы ученикам рассказывают о здоровом образе жизни, расчетливом и обдуманном начале половой жизни. На уроках говорят о половой зрелости, первом сексе и средствах контрацепции.
Независимо от того, где именно (в школе, дома, у врача или на курсах) ребенок получает эти знания, сексуальное образование должно строиться на принципах доверия, доброжелательности и добровольности. Не надо пугать детей или поучать. Им нужно рассказать, что половым путем могут передаваться ВИЧ и венерические заболевания.
Табу на сексуальное образование – это абсурдное наследство советских времен. Помните, когда речь идет о здоровье, не может быть "неудобных тем". Ведь это именно тот случай, когда от знаний зависит здоровье,
– отметила Ульяна Супрун.