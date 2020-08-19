Ребенок должен получить всю информацию о репродуктивном здоровье как можно раньше. И лучше, если ее предоставят родители, врачи, учителя или компетентные эксперты. Ведь это может обезопасить ребенка от ошибок.

Детей нужно учить ответственно относиться к отношениям и к своему репродуктивному здоровью. В этом и заключается суть сексуального образования, отмечает 24 канал.

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По статистике, в 2016 году в Украине было произведено 56 абортов женщинами, которым до 14 лет. 875 абортов – в возрасте от 15 до 17 лет. Поэтому сексуальное образование должно помочь предотвращать нежелательные беременности, а затем уменьшать количество абортов, отметила Ульяна Супрун.

Кроме того, осведомленность и ответственное поведение молодежи в половой жизни поможет уменьшить риски заражения ВИЧ или другими болезнями, передающимися половым путем.

Чем опасна сексуальная неосведомленность

Сексуальная неосведомленность представляет серьезную угрозу здоровью. А агрессивная пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к слишком ранним сексуальным дебютам, большому количеству абортов, сексуальному насилию и распространению заболеваний.

По данным исследований, первый сексуальный опыт в 15 лет имеют 20% юношей, а девушки приближаются к этой цифре в 16. Почти каждый 10 опрошенный имел опыт половых отношений в 12 лет или меньше.

Сексуальное образование поможет снизить уровень заболеваемости ВИЧ

Курсы сексуального образования

В Украине сексуальное образование только формируется, но уже есть курсы, которыми могут воспользоваться все желающие: родители, учителя, врачи и подростки.

Но в определенных странах мира сексуальное образование есть в школьной программе. В Швеции – это обязательный предмет еще с 1950-х годов. С 7 – 10 лет и до окончания школы ученикам рассказывают о здоровом образе жизни, расчетливом и обдуманном начале половой жизни. На уроках говорят о половой зрелости, первом сексе и средствах контрацепции.

Независимо от того, где именно (в школе, дома, у врача или на курсах) ребенок получает эти знания, сексуальное образование должно строиться на принципах доверия, доброжелательности и добровольности. Не надо пугать детей или поучать. Им нужно рассказать, что половым путем могут передаваться ВИЧ и венерические заболевания.

Табу на сексуальное образование – это абсурдное наследство советских времен. Помните, когда речь идет о здоровье, не может быть "неудобных тем". Ведь это именно тот случай, когда от знаний зависит здоровье,

– отметила Ульяна Супрун.