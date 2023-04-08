Що це за дієта

Дієта спрямована на відмову від їжі, яка подразнює шлунок, – це гостра та кисла їжа, алкоголь та напої з кофеїном. Сама по собі дієта не лікує гастрит, тому що він з'являється не через харчування, але вона може полегшити його симптоми та уповільнити розвиток хвороби.

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Тривалість дієти залежить від кількох факторів:

причина гастриту;

як довго людина хворіє;

які є симптоми та наскільки вони серйозні;

інше лікування, яке прописує лікар.

Людям із гострим гастритом зазвичай достатньо побути на дієті кілька тижнів чи місяців, доки загострення не мине. Якщо гастрит хронічний, то дієта може знадобитися більш тривалий час.

Що не можна їсти

Ось список продуктів, яких краще уникати:

Овочі та фрукти. Не рекомендують їсти кислі фрукти та овочі, наприклад цитрусові та помідори. Гострі, такі як цибуля, часник та червоний перець.

Крупи. Кукурудза та продукти з неї посилюють симптоми гастриту.

Білкові продукти. У червоному м'ясі багато насичених жирів, які посилюють симптоми гастриту. Горіхи і насіння теж можуть викликати дискомфорт, оскільки в них багато жирів.

Солодке. Випічка, тістечка, морозиво, шоколад та інші продукти з високим вмістом жирів чи цукру посилюють симптоми хвороби.

Напої. Подразнюють слизову шлунка напої з кофеїном, солодкі, газовані та енергетичні напої, кислі соки (апельсиновий або томатний) та алкоголь, включаючи вино, пиво та коктейлі.

Що можна їсти

Дозволені усі продукти, крім гострих, кислих, сильно солодких, напоїв з кофеїном та алкоголю. Рекомендується їсти бобові, яйця, мед (як заміну іншим солодощам), овочі та фрукти з низькою кислотністю, цільнозернові крупи та продукти на їхній основі.