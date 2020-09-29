В ході нового дослідження з'ясувалося, що інтервальне голодування – популярний нині спосіб схуднення не набагато ефективніший, ніж звичайне триразове харчування.

Для нового дослідження вчені розподілили 116 осіб із зайвою вагою та ожирінням у дві групи, пише JAMA Internal Medicine.

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Як проходило дослідження

Учасники першої групи повинні були дотримуватися самого популярного режиму інтервального голодування – 16: 8: вони могли їсти тільки з 12 години дня до 8 години вечора, в решту часу можна було вживати тільки некалорійні напої. У другій групі люди повинні були харчуватися без таких обмежень, їм рекомендувалося звичайне триразове харчування.

Інтервальне голодування – що це? Режим харчування, при якому можна їсти все, що завгодно, але тільки протягом декількох годин в день. Тривалість цього "вікна" може варіюватися, "заборона" на приймання їжі діє не менше 12 годин на добу

Дослідження тривало майже три місяці (12 тижнів). За цей час люди, які дотримувалися інтервального голодування, втратили в середньому майже один кілограм ваги (940 грамів). Люди, які харчувалися звичайно, за цей час схудли в середньому на 680 грамів.

Недоліки інтервального голодування

Втрати ваги дуже мала. Вчені вважають цю різницю в схудненні незначною, у висновках дослідження вони вказали, що інтервальне голодування не продемонструвало переваг.

Втрата м'язової маси. Виявилося, що люди, які схудли за допомогою інтервального голодування, втратили більше ваги через зменшення м'язів, ніж учасники контрольної групи. Вважається, що невелика втрата м'язової маси при схудненні – норма. Однак вчені вказують, що в користувачів із групи голодування втратили її більше, ніж очікувалося.

Кількість збереженої м'язової маси – важливий показник. Відомо, що вона пов'язана зі зменшенням ймовірності смерті й зі зниженням ризику інвалідності. Також від її кількості залежить стан обміну речовин і то, як швидко повертається зайва вага після схуднення.

Вчені припускають, що кількість м'язової маси при інтервальному голодуванні стає менше, тому що при ньому люди споживають менше білка.