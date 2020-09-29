Недостатки интервального голодания: стоит ли придерживаться такой диеты
В ходе нового исследования выяснилось, что интервальное голодание – популярный ныне способ похудения ненамного эффективнее, чем обычное трехразовое питание.
Для нового исследования ученые распределили 116 человек с лишним весом и ожирением в две группы, пишет JAMA Internal Medicine.
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Как проходило исследование
Участники первой группы должны были соблюдать самый популярный режим интервального голодания – 16: 8: они могли есть только с 12 часов дня до 8 часов вечера, в остальное время можно было употреблять только некалорийные напитки. Во второй группе люди должны были питаться без таких ограничений, им рекомендовалось обычное трехразовое питание.
Исследование длилось почти три месяца (12 недель). За это время люди, придерживавшиеся интервального голодания, потеряли в среднем почти один килограмм веса (940 граммов). Люди, которые питались обычно, за это время похудели в среднем на 680 граммов.
Недостатки интервального голодания
Потеря веса очень мала. Ученые считают эту разницу в похудении незначительной, в выводах исследования они указали, что интервальное голодание не продемонстрировало преимуществ.
Потеря мышечной массы. Оказалось, что люди, которые похудели с помощью интервального голодания, потеряли больше веса из-за уменьшения мышц, чем участники контрольной группы. Считается, что небольшая потеря мышечной массы при похудении – норма. Однако ученые указывают, что у пользователей из группы голодовки потеряли ее больше, чем ожидалось.
Количество сохраненной мышечной массы – важный показатель. Известно, что она связана с уменьшением вероятности смерти и со снижением риска инвалидности. Также от ее количества зависит состояние обмена веществ и то, как быстро возвращается лишний вес после похудения.
Ученые предполагают, что количество мышечной массы при интервальном голодании становится меньше, потому что при нем люди потребляют меньше белка.