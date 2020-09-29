В ходе нового исследования выяснилось, что интервальное голодание – популярный ныне способ похудения ненамного эффективнее, чем обычное трехразовое питание.

Для нового исследования ученые распределили 116 человек с лишним весом и ожирением в две группы, пишет JAMA Internal Medicine.

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Как проходило исследование

Участники первой группы должны были соблюдать самый популярный режим интервального голодания – 16: 8: они могли есть только с 12 часов дня до 8 часов вечера, в остальное время можно было употреблять только некалорийные напитки. Во второй группе люди должны были питаться без таких ограничений, им рекомендовалось обычное трехразовое питание.

Интервальное голодание-что это? Режим питания, при котором можно есть все, что угодно, но только в течение нескольких часов в день. Продолжительность этого "окна" может варьироваться, "запрет" на прием пищи действует не менее 12 часов в сутки

Исследование длилось почти три месяца (12 недель). За это время люди, придерживавшиеся интервального голодания, потеряли в среднем почти один килограмм веса (940 граммов). Люди, которые питались обычно, за это время похудели в среднем на 680 граммов.

Недостатки интервального голодания

Потеря веса очень мала. Ученые считают эту разницу в похудении незначительной, в выводах исследования они указали, что интервальное голодание не продемонстрировало преимуществ.

Потеря мышечной массы. Оказалось, что люди, которые похудели с помощью интервального голодания, потеряли больше веса из-за уменьшения мышц, чем участники контрольной группы. Считается, что небольшая потеря мышечной массы при похудении – норма. Однако ученые указывают, что у пользователей из группы голодовки потеряли ее больше, чем ожидалось.

Количество сохраненной мышечной массы – важный показатель. Известно, что она связана с уменьшением вероятности смерти и со снижением риска инвалидности. Также от ее количества зависит состояние обмена веществ и то, как быстро возвращается лишний вес после похудения.

Ученые предполагают, что количество мышечной массы при интервальном голодании становится меньше, потому что при нем люди потребляют меньше белка.