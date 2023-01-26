Штучний інтелект

Нова теорія спала на думку Еріку Хоелу з Університету Тафтса, коли він займався програмуванням штучного інтелекту (ШІ). Мережі ШІ для тренування отримують різноманітну інформацію. Однак часом однотипні дані, які їм дають, стають для надто звичними і знайомими.

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Цю проблему називають перенавчанням. Фахівці з машинного навчання, щоб впоратися з цим, дають ШІ різні випадкові хаотичні дані. Автор нової теорії вказує на те, що ці дані часто виглядають абсурдно, трохи нагадуючи сни.

Чого сняться дивні сни

Хоел провів паралелі між цим феноменом та життям людей, яке може бути одноманітним і нудним. При цьому мозок здатний звикати до того, що отримує весь час однакову інформацію. У той час, коли життя різноманітне, у ньому може траплятися маса непередбачених ситуацій.

Сни, згідно з новою теорією, нагадують людині, що світ не такий простий. На противагу однаковій рутині мозок створює дивніші версії світу, відхилення від дійсності. Тобто їх можна назвати біологічною версією боротьби з перенавчанням.

Хоел вказує, деякі наукові дані побічно підтверджують його гіпотезу. Наприклад, те, що людина часто бачить у снах ситуації, які часто повторюються у житті. Можливо, головний мозок у такий спосіб хоче продемонструвати нам їх зміненими.