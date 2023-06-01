16-річна породілля

На гарячу лінію 103 надійшов дзвінок: у 16-річної жительки села Кам'янське Берегівського району почалися передчасні пологи, які супроводжувалися кровотечею. Такі ситуації є критичними, і медичному персоналу екстреної допомоги необхідно виїхати на місце події протягом 10 хвилин. Бригада № 902 негайно вирушила за вказаною адресою.

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Це вже були треті пологи для молодої дівчини. Вагітна пояснила лікарям, що не була на обліку у гінеколога або сімейного лікаря, а дитина народжувалася передчасно, приблизно на 32 – 34 тижні вагітності.

Після огляду та проведення медичних маніпуляцій лікар прийняв рішення про негайне транспортування породіллі до медичного закладу. Але дорогою час між переймами стрімко скорочувався, і медичне авто зупинилося, щоб прийняти пологи.

Важкі пологи

Ситуацію ускладнювало те, що це швидкі пологи з сідничним передлежанням дитини, а породілля дуже тендітна. Але завдяки досвіду і професіоналізму медичного персоналу вдалося безпечно прийняти пологи. На світ з'явилася маленька дівчинка. Але випробування для медиків ще не закінчилося. Новонароджене маля не дихає і не кричить. Медики екстреної допомоги оперативно розпочали реанімаційні заходи, і за 2-3 хвилини дитина почала дихати і виразно кричати.

Після цього породіллю з новонародженою донечкою бригада № 902 безпечно доставила до пологового відділення Іршавської районної лікарні.