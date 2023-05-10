Відомо, що у світі поки що народилося лише близько 5 таких немовлят. Проте жодних подробиць про них не повідомляють, щоб запобігти ідентифікації сімей.

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У Великій Британії народилась дитина з ДНК від 3 людей

У британському регуляторі з питань фертильності повідомили, що в країні вперше народилася дитина з генетичним матеріалом від трьох людей. Це новаторська методика, розроблена для того, щоб запобігти народженню дітей з фатальними мітохондріальними захворюваннями. Деякі сім'ї втратили через них кількох дітей, і цей метод розглядають як єдиний спосіб для них мати здорову дитину.

Мітохондріальні захворювання – що це? Ці хвороби невиліковні й можуть призвести до смерті малюка впродовж кількох днів або навіть годин після народження.

Як розвиваються мітохондріальні захворювання

Мітохондрії – це крихітні відділи всередині майже кожної клітини тіла, які перетворюють їжу на корисну енергію.

Дефектні мітохондрії перестають живити організм і призводять до пошкодження мозку, виснаження м'язів, серцевої недостатності та сліпоти.

Такі мітохондрії передаються лише від матері.

Тож вчені вигадали мітохондріальне донорство – це модифікована форма ЕКЗ, під час якого використовують мітохондрії здорової донорської яйцеклітини. Мітохондрії мають власну генетичну інформацію або ДНК, що означає, що технічно народжені таким чином діти успадковують ДНК не лише від своїх батьків, а й від донора. Це постійна зміна, яка буде передаватися з покоління в покоління. Перша дитина за допомогою цієї методики народилася у сім'ї з Йорданії у США в 2016 році.

Важливо! Донорська ДНК важлива лише для створення ефективних мітохондрій і не впливає на інші риси, зокрема характер чи зовнішній вигляд. І донор ДНК не вважається "третім батьком" дитини.

Зауважимо, що технічно існує ризик "реверсії", коли дефектні мітохондрії, які залишилися, можуть збільшитися в кількості та все одно призвести до захворювання. Проте науковці не повідомляли про такі випадки.