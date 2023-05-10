Известно, что в мире пока родилось только около 5 таких младенцев. Однако никаких подробностей о них не сообщают, чтобы предотвратить идентификацию семей.

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В Великобритании родился ребенок с ДНК от 3 человек

В британском регуляторе по фертильности сообщили, что в стране впервые родился ребенок с генетическим материалом от трех человек. Это новаторская методика, разработанная для того, чтобы предотвратить рождение детей с роковыми митохондриальными заболеваниями. Некоторые семьи потеряли из-за них несколько детей, и этот метод рассматривают как единственный способ для них иметь здорового ребенка.

Митохондриальные заболевания – что это? Эти болезни неизлечимы и могут привести к смерти малыша в течение нескольких дней или даже часов после рождения.

Как развиваются митохондриальные заболевания

Митохондрии – это крохотные отделы внутри почти каждой клетки тела, которые превращают пищу в полезную энергию.

Дефектные митохондрии перестают питать организм и приводят к повреждению мозга, истощению мышц, сердечной недостаточности и слепоте.

Такие митохондрии передаются только от матери.

Поэтому ученые придумали митохондриальное донорство – это модифицированная форма ЭКО, во время которого используют митохондрии здоровой донорской яйцеклетки. Митохондрии имеют свою генетическую информацию или ДНК, что означает, что технически рожденные таким образом дети наследуют ДНК не только от своих родителей, но и от донора. Это постоянное изменение, которое будет передаваться из поколения в поколение. Первый ребенок с помощью этой методики родился в семье из Иордании в США в 2016 году.

Важно! Донорская ДНК важна только для создания эффективных митохондрий и не влияет на другие черты, в частности, характер или внешний вид. И донор ДНК не считается "третьим отцом" ребенка.

Заметим, что технически существует риск "реверсии", когда оставшиеся дефектные митохондрии могут увеличиться в количестве и все равно привести к заболеванию. Однако ученые не сообщали о таких случаях.