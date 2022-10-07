Вплив забрудненого повітря на вагітність

Вже відомо, що брудне повітря тісно пов’язане з викиднями, передчасними пологами, низькою вагою при народженні та порушенням розвитку мозку дітей. Але нове дослідження надає прямі докази того, як ця шкода може бути спричинена. Вчені заявили, що забруднення може мати наслідки для здоров’я на все життя.

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Токсичні частинки утворюються із сажі, що виникає в результаті спалювання викопного палива в транспортних засобах, будинках і на заводах, і викликають запалення в організмі. Дослідження проводилося з некурящими матерями в Шотландії та Бельгії, у місцях з відносно низьким рівнем забруднення повітря.

Як брудне повітря впливає на плід

Ми вперше показали, що наночастинки чорного вуглецю потрапляють не тільки в плаценту в першому і другому триместрі вагітності, але і в органи плоду, що розвивається,

– зазначили науковці.

У кожному кубічному міліметрі тканини дослідники виявили тисячі часток вуглецю. Їх вдихали вагітні жінки, потім через кров та плаценту потрапляли до плоду.

Науковці додали, що регулятори якості повітря мають визнавати цю передачу забрудненого повітря під час вагітності та діяти для захисту найбільш сприйнятливих стадій розвитку людини. Уряди несуть відповідальність за зменшення забруднення повітря, але також люди мають уникати жвавих доріг, коли це можливо.