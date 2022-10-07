Воздействие загрязненного воздуха на беременность

Уже известно, что грязный воздух тесно связан с выкидышами, преждевременными родами, низким весом при рождении и нарушения развития мозга детей. Но новое исследование дает прямые доказательства того, как этот вред может быть причинен. Ученые заявили, что загрязнение может иметь последствия для здоровья на всю жизнь.

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Токсические частицы образуются из сажи, возникающей в результате сжигания ископаемого топлива в транспортных средствах, домах и на заводах, и вызывают воспаление в организме. Исследование проводилось с некурящими матерями в Шотландии и Бельгии, в местах с относительно низким уровнем загрязнения воздуха.

Как грязный воздух влияет на плод

Мы впервые показали, что наночастицы черного углерода попадают не только в плаценту в первом и втором триместре беременности, но и в органы развивающегося плода.

– отметили ученые.

В каждом кубическом миллиметре ткани исследователи обнаружили тысячи частиц углерода. Их вдыхали беременные женщины, затем через кровь и плаценту попадали в плод.

Ученые добавили, что регуляторы качества воздуха должны признавать передачу загрязненного воздуха во время беременности и действовать для защиты наиболее восприимчивых стадий развития человека. Правительства несут ответственность за уменьшение загрязнения воздуха, но также люди должны избегать оживленных дорог, когда это возможно.