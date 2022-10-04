Жирные кислоты необходимы для здорового развития ребенка, а их недостаточное количество в рационе увеличивает риск разных заболеваний. Ученые из Нидерландов изучили влияние биологического и психологического послеродового материнского стресса на жирные кислоты грудного молока.

Также на тему: Беременность – не причина отказа от секса: интервью с гинекологиней

Новое исследование грудного молока

Исследование включало молодых матерей в возрасте 18 лет и старше, которые кормили грудью по крайней мере в течение первого месяца. Чтобы охватить широкий диапазон уровней стресса, в группу входили как матери здоровых детей, так и матери госпитализированных младенцев.

Женщины заполняли анкету, помогавшую ученым определить их уровень тревоги, наличие послеродовой депрессии и характер питания. Также были собраны образцы волос, слюны и, естественно, грудного молока.

Стресс отрицательно влияет на состав грудного молока

В целом исследование показало, что послеродовой стресс у матери приводит к снижению концентрации общих, насыщенных, длинноцепочечных полиненасыщенных, мононенасыщенных и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот в грудном молоке. Авторы считают, что низкий уровень жирных кислот в грудном молоке может передавать ребенку сигналы стресса.

Также исследование показало, что недавно перенесенный стресс, тревога и депрессия не влияли на концентрацию жирных кислот в грудном молоке. Однако влияние стресса в анамнезе негативно повлияло на состав грудного молока. По мнению ученых, уровень хронического стресса может вызвать физиологические и метаболические изменения в организме матери, заметно проявляющиеся во время послеродового стресса.