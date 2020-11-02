Вчені з Уельсу провели перші випробування нового тесту на коронавірус, який може визначати результат моментально. Неінвазивний тест аналізує дихання людини і визначає наявність вірусу у її організмі.

Такий тест зможуть проводити навіть не лікарі за допомогою спеціального драгера. Тому систему можна буде використовувати далеко від лікарень, особливо вона стане в пригоді у транспортній сфері, наприклад, для миттєвого тестування на COVID-19 авіапасажирів, пише BBC.

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Це не зовсім нова технологія

Спочатку ця технологія використовувалася для виявлення раку легенів і швидкого тестування різних бактеріальних і вірусних інфекцій.

Але з поширенням COVID-19 вчені зосередилися на розробці систем діагностування коронавірусу.

Для тестування коронавірусу дослідники вже провели випробування нової технології в лікарнях Единбурга і Дортмунда: обладнання аналізувало елементи у повітрі, яке видихають пацієнти, на різні індикатори коронавірусу.

Автори відкриття заявляють, що у 80% випадків їх тест успішно визначив COVID-19 і зміг відрізнити цю хворобу від астми та бактеріальної пневмонії.

Перспектива масового застосування тесту

Якщо надійність тесту доведуть — це дозволить швидко виявляти або виключати COVID-19 у відділеннях невідкладної допомоги або первинної медико-санітарної допомоги, що поліпшить ведення пацієнтів і безпеку медичного персоналу.

Розробка і перевірка цього підходу дозволить швидко діагностувати COVID-19 у сезони ендемічного грипу,

— зазначили вчені.

У компанії, яка розробляє новий тест, пояснюють, що своїми силами вони зможуть вивести систему на ринок за 12−18 місяців. Але при наявності фінансування таке обладнання може з'явитися у відкритому доступі вже через пів року.