Дышите в трубочку: разработали тест, который диагностирует коронавирус за секунды
Ученые из Уэльса провели первые испытания нового теста на коронавирус, который может определять результат моментально. Неинвазивный тест анализирует дыхание человека и определяет наличие вируса в его организме.
Такой тест смогут проводить даже не врачи с помощью специального драгера. Поэтому систему можно будет использовать вдали от больниц, особенно она пригодится в транспортной сфере, например, для мгновенного тестирования на COVID-19 авиапассажиров, пишет BBC.
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Это не совсем новая технология
Сначала эта технология использовалась для выявления рака легких и быстрого тестирования различных бактериальных и вирусных инфекций.
Но с распространением COVID-19 ученые сосредоточились на разработке систем диагностирования коронавируса.
Для тестирования коронавируса исследователи уже провели испытания новой технологии в больницах Эдинбурга и Дортмунда: оборудование анализировало элементы в воздухе, который выдыхают пациенты, на различные индикаторы коронавируса.
Авторы открытия заявляют, что в 80% случаев их тест успешно определил COVID-19 и смог отличить эту болезнь от астмы и бактериальной пневмонии.
Перспектива массового применения теста
Если надежность теста докажут – это позволит быстро выявлять или исключать COVID-19 в отделениях неотложной помощи или первичной медико-санитарной помощи, улучшит ведение пациентов и безопасность медицинского персонала.
Разработка и проверка этого подхода позволит быстро диагностировать COVID-19 в сезоны эндемического гриппа,
– отметили ученые.
В компании, которая разрабатывает новый тест, объясняют, что своими силами они смогут вывести систему на рынок через 12-18 месяцев. Но при наличии финансирования такое оборудование может появиться в открытом доступе уже через полгода.
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