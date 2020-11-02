Ученые из Уэльса провели первые испытания нового теста на коронавирус, который может определять результат моментально. Неинвазивный тест анализирует дыхание человека и определяет наличие вируса в его организме.

Такой тест смогут проводить даже не врачи с помощью специального драгера. Поэтому систему можно будет использовать вдали от больниц, особенно она пригодится в транспортной сфере, например, для мгновенного тестирования на COVID-19 авиапассажиров, пишет BBC.

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Это не совсем новая технология

Сначала эта технология использовалась для выявления рака легких и быстрого тестирования различных бактериальных и вирусных инфекций.

Но с распространением COVID-19 ученые сосредоточились на разработке систем диагностирования коронавируса.

Для тестирования коронавируса исследователи уже провели испытания новой технологии в больницах Эдинбурга и Дортмунда: оборудование анализировало элементы в воздухе, который выдыхают пациенты, на различные индикаторы коронавируса.

Авторы открытия заявляют, что в 80% случаев их тест успешно определил COVID-19 и смог отличить эту болезнь от астмы и бактериальной пневмонии.

Перспектива массового применения теста

Если надежность теста докажут – это позволит быстро выявлять или исключать COVID-19 в отделениях неотложной помощи или первичной медико-санитарной помощи, улучшит ведение пациентов и безопасность медицинского персонала.

Разработка и проверка этого подхода позволит быстро диагностировать COVID-19 в сезоны эндемического гриппа,

– отметили ученые.

В компании, которая разрабатывает новый тест, объясняют, что своими силами они смогут вывести систему на рынок через 12-18 месяцев. Но при наличии финансирования такое оборудование может появиться в открытом доступе уже через полгода.