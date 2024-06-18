Потовиділення допомагає організму охолонути під час інтенсивної фізичної активності або впливу вищих температур. Воно також відповідає за інші важливі функції, такі як виведення з організму зайвих токсинів.

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Але попри все це, потовиділення часто призводить до того, що пахви стають вологими та пахнуть не дуже приємно. На щастя, для боротьби з цим існують дезодоранти та антиперспіранти.

Перші приховують запах, а другі блокують пори, щоб не виділявся піт. Проте багато засобів поєднують у собі інгредієнти як антиперспіранту, і дезодоранту, тому виконують функції обох.

Склад антиперспірантів

Антиперспіранти тимчасово блокують отвори потових залоз, використовуючи такі інгредієнти як солі металів (алюмінію або цирконію). Вони також зменшують кількість вологи, що виробляється.

Дерматолог Кейт Остін зазначає, що, хоча антиперспіранти зазвичай містять деяку кількість дезодоранту і часто вважаються більш ефективними, вони також можуть спричинити подразнення шкіри. Згодом закорковування потових залоз солями металів може призвести до порушення їхньої функції.

Неприємний запах зазвичай виникає через бактерії, які харчуються органічними речовинами нашого поту. Дезодоранти просто маскують запах шаром ароматизатора, але в деяких також використовують протимікробні інгредієнти.

Які інгредієнти потрібно шукати

Деякі експерти вважають, що найкращі дезодоранти містять алюміній. Іноді дезодоранти містять солі інших металів (наприклад, срібла або магнію), які допомагають боротися з бактеріями, що спричиняють запах. У складі також може бути гліколева кислота, яка створює вороже середовище для розмноження бактерій.

Крім того, деякі дезодоранти містять ароматизатори, що маскують запахи, та/або зволожуючі інгредієнти, які заспокоюють шкіру та знижують ризик подразнення. Це особливо важливо для тих, у кого чутлива шкіра, хто видаляє волосся під пахвами або у кого висип чи дискомфорт у цій області.

Вважається, що антимікробні інгредієнти працюють найкраще, оскільки вбивають бактерії, що викликають запах, а не просто маскують його. Це може бути:

триклозан – протимікробний засіб широкого спектра дії, що зазвичай використовується в дезодорантах;

хлорид бензалконію;

низькі дози солей металів;

ефірні олії, наприклад чайного дерева, розмарину, перцю, шавлії, чебрецю, лаванди або лемонграсу.

Також варто звернути увагу на запах: дезодоранти без яскраво вираженого запаху не містять хімічних речовин або ароматизаторів для маскування запаху тіла і є найкращим варіантом для людей з чутливою шкірою, оскільки ароматизатори (навіть натуральні, такі як ефірні олії) у деяких можуть викликати висип.