Чи можна використовувати один рушник

Рушник при багаторазовому використанні стає джерелом бактерій. Вологе та тепле середовище сприяє розмноженню стафілококу, кишкової палички та плісняви. Ці мікроорганізми, потрапляючи на шкіру, можуть спричинити інфекцію, особливо якщо є порізи чи подряпини.

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Для запобігання інфекціям рекомендується міняти рушник кожні два дні. В ідеалі використовувати окремі рушники для різних частин тіла: один для обличчя, інший для рук і третій для тіла. Це значно знижує ризик поширення бактерій. При використанні кількох рушників їх необхідно прати не рідше ніж один раз на тиждень.

Що робити, щоб рушник був чистим

Щоб рушники були безпечні для використання, необхідно дотримуватися кількох правил:

періть рушники у гарячій воді (мінімум 60 градусів за Цельсієм) з використанням мийних засобів; розвішуйте їх у добре провітрюваному місці або використовуйте сушарку, щоб рушники повністю висихали; заведіть індивідуальні рушники для дітей, тому що вони гірше стежать за гігієною рук; періть рушник для спорту щоразу після занять; змінюйте рушники якнайчастіше, якщо ви хворієте.

Рушник для рук може бути спільним для дорослих членів сім'ї. Однак, якщо у вас шкірні захворювання або застуда, варто розглянути можливість використання одноразових паперових рушників. Вони допомагають мінімізувати ризик передачі інфекції, тому що використовуються лише один раз.