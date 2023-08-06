І це зрозуміло, п-перше, ми хочемо, щоб не пітніло під пахвами і плями поту не виступали на одязі. По-друге, щоб від нас не відсахувалися інші через неприємний запах.

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Але експерти-дерматологи запевняють, у цьому немає жодної медичної необхідності. І піт – це цілком нормально, адже це спосіб виживання людського організму.

Ми пітніємо, щоб контролювати температуру тіла,

– пояснив доцент дерматології Джошуа Цейхнер.

Водночас є люди, які надто пітніють. Патологічне потовиділення – це гіпергідроз.

Порада. Щоб зменшити рясне потовиділення, краще наносити антиперспіранти не вранці, перед виходом з дому, а ввечері, перед сном. Річ у тім, що вночі ми виділяємо менше поту, тож антиперспірант може більш ефективно закоркувати потові залози.

Але якщо ви не пітнієте надмірно, блокувати вироблення поту за допомогою антиперспіранту, за словами дерматолога, – погана ідея.

Блокуючи піт повністю в одному місці, наприклад, під пахвами, ви ризикуєте збільшенням вироблення поту в інших ділянках, наприклад, у паху.

Ба більше, дерматологи запевняють, здорове чисте тіло не може пахнути неприємно. І сам піт не має запаху. Однак бактерії на шкірі розщеплюють його, створюючи неприємний запах.

Що може впливати на запах поту

За словами Цейхнера, піт людей, які їдять велику кількість овочів родини хрестоцвітих – наприклад, броколі, капусту та цвітну капусту – може мати виразний сірчистий запах.

"Деякі порушення обміну речовин можуть спричинити специфічний запах загалом, приміром, кетоацидоз або уремія при діабеті", – додає дерматолог.

Чи можна взагалі відмовитися від антиперспірантів і дезодорантів? Якщо ви зовсім перестанете користуватися дезодорантом або антиперспірантом, піт накопичуватиметься і створюватиме живильне середовище для надмірного росту бактерій і грибків. Це неминуче призведе до посилення запаху.

Тож, фахівці наполегливо радять щодня ретельно мити обличчя, пахви, пах і ділянку геніталій – там, як правило, виділяється найбільше поту, що веде до надмірного зростання дріжджів і бактерій.