З часом старші люди можуть забувати різні дрібниці. Це нормальні симптоми старіння, однак важливо розрізняти ознаки, які можуть означати серйозні дегенеративні зміни.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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21 вересня у світі відзначається Світовий день боротьби з хворобою Альцгеймера – найбільш поширена причина деменції, яка спричиняє 60-80% випадків цього синдрому.

Деменція – що це? Це порушення когнітивних функцій, яке провокує деградацію пам’яті, мислення, здатності спілкуватись та виконувати повсякденні завдання. Деменція – це не синонім до нормального старіння.

Як написала Уляна Супрун, майже 40% людей віком старше 65 років стикаються з певною формою втрати пам’яті – це вікове порушення пам’яті, якщо немає основного захворювання. Тобто це вважається частиною звичайного процесу старіння.

Процес старіння відбувається у природній спосіб, якщо людина:

не може згадати деталі розмови чи події, яка відбулася тривалий час тому

відчуває труднощі із запам’ятовуванням імен

зрідка забуває про речі та події

іноді має труднощі з підбором слів у розмові

забуває, який сьогодні день тижня, але згадує за якийсь час

переймається своєю пам’яттю більше, ніж її родичі.

Також труднощі з пам’яттю можуть виникати, коли людина переживає сильний стрес або є виснаженою.

Які ознаки деменції

неможливість згадати подробиці останніх подій або розмов

невпізнавання членів родини, а також труднощі зі згадуванням їхніх імен

регулярне забування речей або подій

часті паузи в мовленні, труднощі з підтриманням розмови

так звана виконавча дисфункція, коли важко вирішувати логічні питання, знаходити аргументи, приймати рішення

неможливість сказати напевне, яка зараз пора року чи котра година

загублення у знайомих місцях, дезорієнтація у просторі

втрата нюху.

Коли варто звернутися до лікаря

Слід звернутися до медиків, якщо проблеми з пам’яттю стали досить частими або досить помітними, аби хвилювати саму людину або членів її сім’ї.

Деменцію дійсно не так просто діагностувати та лікувати, але доклавши зусиль, можна зробити життя ваших рідних комфортнішим… Остаточний діагноз ставить невролог або психіатр,

– наголосила Супрун.