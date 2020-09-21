Со временем пожилые люди могут забывать разные мелочи. Это нормальные симптомы старения, однако важно различать признаки, которые могут означать серьезные дегенеративные изменения.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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21 сентября в мире отмечается Мировой день борьбы с болезнью Альцгеймера – наиболее распространенная причина деменции, которая вызывает 60-80% случаев этого синдрома.

Деменция – что это? Это нарушение когнитивных функций, которое провоцирует деградацию памяти, мышления, способности общаться и выполнять повседневные задачи. Деменция – это не синоним к нормальному старению.

Как написала Ульяна Супрун, почти 40% людей старше 65 лет сталкиваются с определенной формой потери памяти – это возрастное нарушение памяти, если нет основного заболевания. То есть это считается частью обычного процесса старения.

Процесс старения происходит естественным образом, если человек:

не может вспомнить детали разговора или события, которое произошло длительное время назад

испытывает трудности с запоминанием имен

изредка забывает о вещах и событиях

иногда имеет трудности с подбором слов в разговоре

забывает, какой сегодня день недели, но вспоминает через какое-то время

беспокоится своей памятью больше, чем его родственники.

Также трудности с памятью могут возникать, когда человек переживает сильный стресс или является истощенным.

Каковы признаки деменции

невозможность вспомнить подробности последних событий или разговоров

неузнаваемость членов семьи, а также трудности со вспоминанием их имен

регулярное забывание вещей или событий

частые паузы в речи, трудности с поддержанием разговора

так называемая исполнительная дисфункция, когда трудно решать логические вопросы, находить аргументы, принимать решения

невозможность сказать наверняка, какое сейчас время года или который час

потерянность в знакомых местах, дезориентация в пространстве

потеря обоняния.

Когда стоит обратиться к врачу

Следует обратиться к медикам, если проблемы с памятью стали достаточно частыми или достаточно заметными, чтобы волновать самого человека или членов его семьи.

Деменцию действительно не так просто диагностировать и лечить, но приложив усилия, можно сделать жизнь ваших родных комфортнее... Окончательный диагноз ставит невролог или психиатр,

– подчеркнула Супрун.