Деменция или нормальное старение: в чем разница
Со временем пожилые люди могут забывать разные мелочи. Это нормальные симптомы старения, однако важно различать признаки, которые могут означать серьезные дегенеративные изменения.
Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
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21 сентября в мире отмечается Мировой день борьбы с болезнью Альцгеймера – наиболее распространенная причина деменции, которая вызывает 60-80% случаев этого синдрома.
Это нарушение когнитивных функций, которое провоцирует деградацию памяти, мышления, способности общаться и выполнять повседневные задачи.
Деменция – это не синоним к нормальному старению.
Как написала Ульяна Супрун, почти 40% людей старше 65 лет сталкиваются с определенной формой потери памяти – это возрастное нарушение памяти, если нет основного заболевания. То есть это считается частью обычного процесса старения.
Процесс старения происходит естественным образом, если человек:
- не может вспомнить детали разговора или события, которое произошло длительное время назад
- испытывает трудности с запоминанием имен
- изредка забывает о вещах и событиях
- иногда имеет трудности с подбором слов в разговоре
- забывает, какой сегодня день недели, но вспоминает через какое-то время
- беспокоится своей памятью больше, чем его родственники.
Также трудности с памятью могут возникать, когда человек переживает сильный стресс или является истощенным.
Каковы признаки деменции
- невозможность вспомнить подробности последних событий или разговоров
- неузнаваемость членов семьи, а также трудности со вспоминанием их имен
- регулярное забывание вещей или событий
- частые паузы в речи, трудности с поддержанием разговора
- так называемая исполнительная дисфункция, когда трудно решать логические вопросы, находить аргументы, принимать решения
- невозможность сказать наверняка, какое сейчас время года или который час
- потерянность в знакомых местах, дезориентация в пространстве
- потеря обоняния.
Когда стоит обратиться к врачу
Следует обратиться к медикам, если проблемы с памятью стали достаточно частыми или достаточно заметными, чтобы волновать самого человека или членов его семьи.
Деменцию действительно не так просто диагностировать и лечить, но приложив усилия, можно сделать жизнь ваших родных комфортнее... Окончательный диагноз ставит невролог или психиатр,
– подчеркнула Супрун.