Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський прокоментував користь препарату дексаметазону при лікуванні хворих на коронавірус.

Про це Єсилевський написав виданню ЛІГА.net. За його словами, дексаметазон має багато важких побічних ефектів від гіпертонії, безсоння та ожиріння, до катаракти, психозів і втрати пам'яті.

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При легкому перебігу COVID-19 препарат абсолютно даремний. Він знижує летальність серед важких і критичних хворих, які перебувають в реанімації. Чим важче перебіг, тим він ефективніший, а на більш легких хворих він не діє взагалі ніяк.

Препарат не рятує всіх! Летальність падає максимум на 30%, але решта 70% все одно їдуть з реанімації в морг,

– заявив біофізик.

Дексаметазон – найпотужніший з відомих блокаторів запальних і аутоімунних процесів. Це кортикостероїд, який має найпотужнішу протизапальну дію при самих різних станах від ревматизму і бронхоспазму, до анафілактичного шоку і офтальмологічних операцій, препарат навіть дають онкологічним хворим для купірування побічних реакцій при хіміотерапії.

Біофізик попередив, що не потрібно скуповувати і самостійно вживати дексаметазон: "Це дуже "важкий" препарат. Ви з хорошими шансами просто дуба дасте або залишитеся інвалідами".

Дексаметазон не лікує коронавірус і взагалі ніяким місцем на цей вірус не впливає. Він рятує організм від саморуйнування в разі надто сильним запальної та автоімунної реакції на вірус – не дозволяє імунній системі знищити власні легені…. Не треба його скуповувати в аптеках і приймати "для профілактики",

– наголосив Єсилевський.

Американські лікарі скептично ставляться до дексаметазону

Американські лікарі ставлять під сумнів ефективність препарату дексаметазону в лікуванні коронавирусу. Про це пише видання Independent.

Директор відділення інтенсивної терапії в лікарні штату Массачусетс Кетрін Хібберт висловила надію про те, що препарат справді може бути ефективним.

Професор медицини в Вашингтонському університеті Марк Вурфел закликав оприлюднити дані дослідження до їхньої офіційної публікації.

"Це було б дуже корисно, тому що допомогло б нам зіставити контингент наших пацієнтів з їхніми пацієнтами і вирішити, чи слід застосовувати цю терапію до наших пацієнтів", – сказав Вурфел.

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