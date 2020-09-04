Де безкоштовно надають допомогу передчасно народженим немовлятам в Україні
Понад 15 тисяч немовлят, які народжуються щороку в Україні, з них з’являються на світ передчасно – із не до кінця сформованою серцево-судинною, травною, дихальною або нервовою системами. Де безкоштовно надають допомогу передчасно народженим немовлятам – читайте далі.
Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.
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Народжені передчасно діти – це малюки, які з'являються на світ раніше 37 тижня вагітності та з низькою вагою — менше ніж 2,5 кілограма.
На жаль, в Україні є найвищий показник малюкової смертності в Європі – 7,5 на тисячу народжених живих немовлят.
Де безкоштовно надають допомогу передчасно народженим немовлятам в Україні / Фото: Getty Images
НСЗУ законтрактувала 122 медзаклади на надання неонатальної допомоги новонародженим. Це 21 перинатальний центр, три центри матері і дитини, 24 пологові будинки, 23 обласні дитячі лікарні.
"Тариф на послуги складає від 29,6 до 98,5 тисяч гривень. Наприклад, за надання допомоги немовлятам, які народилися з вагою до 1500 г, встановлено найвищий тариф програми медичних гарантій цього року", – зазначила Уляна Супрун.
Які саме неонатальні послуги оплачує НСЗУ:
- інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування
- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд
- респіраторна підтримка (наприклад, CPAP, неінвазивної та інвазивної штучної вентиляції легень)
- парентеральне харчування
- лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, бактеріологічні, рентген та ультразвукові дослідження цілодобово)
- офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят
- вакцинація для немовляти за календарем профілактичних щеплень.
Також тариф також покриває перевезення дитини виїзною неонатологічною бригадою.
Дороговартісні препарати для передчасно народжених діток медзаклади отримують додатково централізовано за державними закупівлями,
– наголосила ексміністерка.
Допомога немовлятам у складних неонатальних випадках, як написала ексглава МОЗ, є безоплатною для сімей, у яких народились такі дітки. За потреби, такі немовлята отримують і медичну реабілітацію, яку НСЗУ оплачує за окремим пакетом.