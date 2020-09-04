Понад 15 тисяч немовлят, які народжуються щороку в Україні, з них з’являються на світ передчасно – із не до кінця сформованою серцево-судинною, травною, дихальною або нервовою системами. Де безкоштовно надають допомогу передчасно народженим немовлятам – читайте далі.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Народжені передчасно діти – це малюки, які з'являються на світ раніше 37 тижня вагітності та з низькою вагою — менше ніж 2,5 кілограма.

На жаль, в Україні є найвищий показник малюкової смертності в Європі – 7,5 на тисячу народжених живих немовлят.



Де безкоштовно надають допомогу передчасно народженим немовлятам в Україні / Фото: Getty Images

НСЗУ законтрактувала 122 медзаклади на надання неонатальної допомоги новонародженим. Це 21 перинатальний центр, три центри матері і дитини, 24 пологові будинки, 23 обласні дитячі лікарні.

Щоб знайти заклад – перейдіть за посиланням, де у пошуку треба обрати "неонатальна допомога".

"Тариф на послуги складає від 29,6 до 98,5 тисяч гривень. Наприклад, за надання допомоги немовлятам, які народилися з вагою до 1500 г, встановлено найвищий тариф програми медичних гарантій цього року", – зазначила Уляна Супрун.

Які саме неонатальні послуги оплачує НСЗУ:

інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд

респіраторна підтримка (наприклад, CPAP, неінвазивної та інвазивної штучної вентиляції легень)

парентеральне харчування

лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, бактеріологічні, рентген та ультразвукові дослідження цілодобово)

офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят

вакцинація для немовляти за календарем профілактичних щеплень.

Також тариф також покриває перевезення дитини виїзною неонатологічною бригадою.

Дороговартісні препарати для передчасно народжених діток медзаклади отримують додатково централізовано за державними закупівлями,

– наголосила ексміністерка.

Допомога немовлятам у складних неонатальних випадках, як написала ексглава МОЗ, є безоплатною для сімей, у яких народились такі дітки. За потреби, такі немовлята отримують і медичну реабілітацію, яку НСЗУ оплачує за окремим пакетом.