Более 15 тысяч младенцев, которые рождаются ежегодно в Украине, из них появляются на свет преждевременно – с не до конца сформированной сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной или нервной системами. Где бесплатно оказывают помощь преждевременно рожденным младенцам – читайте далее.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

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Рожденные преждевременно дети – это малыши, которые появляются на свет раньше 37 недели беременности и с низким весом — меньше 2,5 килограмма.

К сожалению, в Украине самый высокий показатель младенческой смертности в Европе – 7,5 на тысячу рожденных живых младенцев.

Где бесплатно оказывают помощь преждевременно рожденным младенцам в Украине / Фото: Getty Images

НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения на оказание неонатальной помощи новорожденным. Это 21 перинатальный центр, три центра матери и ребенка, 24 роддома, 23 областные детские больницы.

Чтобы найти заведение – перейдите по ссылке, где в поиске нужно выбрать "неонатальная помощь".

"Тариф на услуги составляет от 29,6 до 98,5 тысяч гривен. Например, за оказание помощи младенцам, которые родились с весом до 1500 г, установлен самый высокий тариф программы медицинских гарантий этого года", – отметила Ульяна Супрун.

Какие именно неонатальные услуги оплачивает НСЗУ:

интенсивная терапия новорожденных и последующее их выхаживание

круглосуточный врачебный и медсестринский уход

респираторная поддержка (например, CPAP, неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких)

парентеральное питание

лабораторные и инструментальные исследования (например, бактериологические, рентген и ультразвуковые исследования круглосуточно)

офтальмологический и аудиологический скрининг для крайне недоношенных младенцев

вакцинация для младенца по календарю профилактических прививок.

Также тариф покрывает перевозку ребенка выездной неонатологической бригадой.

Дорогостоящие препараты для преждевременно рожденных деток медучреждения получают дополнительно централизованно по государственным закупкам,

– подчеркнула экс-министр.

Помощь младенцам в сложных неонатальных случаях, как написала экс+-глава Минздрава, является бесплатной для семей, у которых родились такие детки. При необходимости, такие младенцы получают и медицинскую реабилитацию, которую НСЗУ оплачивает по отдельному пакету.