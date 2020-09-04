Где бесплатно оказывают помощь преждевременно рожденным младенцам в Украине
Более 15 тысяч младенцев, которые рождаются ежегодно в Украине, из них появляются на свет преждевременно – с не до конца сформированной сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной или нервной системами. Где бесплатно оказывают помощь преждевременно рожденным младенцам – читайте далее.
Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.
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Рожденные преждевременно дети – это малыши, которые появляются на свет раньше 37 недели беременности и с низким весом — меньше 2,5 килограмма.
К сожалению, в Украине самый высокий показатель младенческой смертности в Европе – 7,5 на тысячу рожденных живых младенцев.
Где бесплатно оказывают помощь преждевременно рожденным младенцам в Украине / Фото: Getty Images
НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения на оказание неонатальной помощи новорожденным. Это 21 перинатальный центр, три центра матери и ребенка, 24 роддома, 23 областные детские больницы.
"Тариф на услуги составляет от 29,6 до 98,5 тысяч гривен. Например, за оказание помощи младенцам, которые родились с весом до 1500 г, установлен самый высокий тариф программы медицинских гарантий этого года", – отметила Ульяна Супрун.
Какие именно неонатальные услуги оплачивает НСЗУ:
- интенсивная терапия новорожденных и последующее их выхаживание
- круглосуточный врачебный и медсестринский уход
- респираторная поддержка (например, CPAP, неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких)
- парентеральное питание
- лабораторные и инструментальные исследования (например, бактериологические, рентген и ультразвуковые исследования круглосуточно)
- офтальмологический и аудиологический скрининг для крайне недоношенных младенцев
- вакцинация для младенца по календарю профилактических прививок.
Также тариф покрывает перевозку ребенка выездной неонатологической бригадой.
Дорогостоящие препараты для преждевременно рожденных деток медучреждения получают дополнительно централизованно по государственным закупкам,
– подчеркнула экс-министр.
Помощь младенцам в сложных неонатальных случаях, как написала экс+-глава Минздрава, является бесплатной для семей, у которых родились такие детки. При необходимости, такие младенцы получают и медицинскую реабилитацию, которую НСЗУ оплачивает по отдельному пакету.