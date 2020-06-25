У Києві за добу виявили 81 новий випадок зараження на COVID-19
У столиці України за добу кількість хворих, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, збільшилася на 81 новий випадок.
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграм-каналі, пише 24 канал.
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Що відомо про нових хворих у Києві
Станом на 25 червня столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Хто захворів за минулу добу у столиці:
- 51 жінка віком від 18 до 78 років
- 23 чоловіка віком від 18 до 80 років
- 3 дівчинки від 2 до 14 років
- 4 хлопчики від 7 до 17 років.
Серед нових випадків – троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканців Києва.
Коронавірус в районах Києва
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12. Та в Шевченківському районі – 9 випадків.