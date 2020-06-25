У столиці України за добу кількість хворих, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, збільшилася на 81 новий випадок.

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграм-каналі, пише 24 канал.

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Що відомо про нових хворих у Києві

Станом на 25 червня столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Хто захворів за минулу добу у столиці:

51 жінка віком від 18 до 78 років

23 чоловіка віком від 18 до 80 років

3 дівчинки від 2 до 14 років

4 хлопчики від 7 до 17 років.

Серед нових випадків – троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканців Києва.

Коронавірус в районах Києва

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12. Та в Шевченківському районі – 9 випадків.