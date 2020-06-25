В столице Украины за сутки количество больных, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 81 новый случай.

За минувшие сутки не зафиксировано летальных случаев. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграмм-канале, пишет 24 канал.

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Что известно о новых больных в Киеве

По состоянию на 25 июня в столице уже 4 609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Кто заболел за минувшие сутки в столице:

51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет

23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет

3 девочки от 2 до 14 лет

4 мальчика от 7 до 17 лет.

Среди новых случаев – трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1 473 жителя Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12. И в Шевченковском районе – 9 случаев.