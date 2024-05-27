Про це йдеться у звіті Всесвітньої статистики здоров'я, опублікованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

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Тож, наразі людство повернулось до очікуваної тривалості життя рівня 2012-го, вона становить – 71,4 року,

Дослідники зазначають, що негативні наслідки глобальної захворюваності на COVID-19 були відчутні в усьому світі. Однак, у контексті її впливу на тривалість життя найбільше вплив пандемії відчули регіони Америки та Південно-Східної Азії. Тут очікувана тривалість життя знизилася майже на 3 роки, а тривалість здорового життя – на 2,5 року.

Натомість населення західної частини Тихого океану найменше відчуло вплив коронавірусної хвороби – тут тривалість здорового життя знизилась на 0,2 року, а довголіття – 0,1 року.

Прогрес крихкий

У ВООЗ відзначили, що попри розвиток сфери охорони здоров'я, кращий доступ до медичних послуг, прогрес збільшення тривалості довголіття може виявитися крихким.

"Лише за 2 роки пандемія COVID-19 перекреслила десятиріччя зростання середньої тривалості життя", – зазначив очільник організації Тедрос Адханом Гебрейесус.

За даними організація, COVID-19 посів третє місце серед причин смертності у світі у 2020 році та друге – у 2021 році. Від вірусу за цей період померло майже 13 мільйонів людей.