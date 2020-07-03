Розпочався сезон відпусток, але подорожі збільшують ризики підхопити коронавірус. Для того, щоб мінімізувати поширення інфекції серед населення, МОЗ випустило рекомендації, як правильно відпочивати в Україні у 2020 році.

Передусім, варто пам'ятати, що в Україні діє адаптивний карантин, тому подорож необхідно планувати ретельно, повідомляє Центр громадського здоров'я. До теми Масові акції, протести й COVID-19: як вберегтися та що робити у випадку появи симптомів Передусім варто дізнатись, які обмеження встановлені в тому регіоні, у який плануєте їхати. До прикладу, в якому режимі працює транспорт, чи відкриті готелі, магазини тощо. Як безпечно подорожувати під час пандемії: рекомендації МОЗ Руки потрібно мити якомога частіше впродовж не менше 20 секунд. За відсутності мила варто користуватися антисептиком;

Надавайте перевагу безконтактній оплаті;

Уникайте тісних контактів з людьми, дотримуючись дистанції не менше 1 метра;

У автобусах або потяг використовуйте маску;

Перед поїздкою підготуйте достатню кількість масок та змінюйте їх кожні 2-3 години. В спекотну погоду це можна робити швидше;

Дотримуйтеся вимог та рекомендацій перевізника;

Якщо є така можливість, подорожуйте власним авто;

Якщо маєте симптоми застуди або підвищену температуру – не вирушайте у подорож.

Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу