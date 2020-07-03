Как отдохнуть в Украине во время пандемии COVID-19: Минздрав опубликовал рекомендации
Начался сезон отпусков, но путешествия увеличивают риски подхватить коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение инфекции среди населения, Минздрав выпустил рекомендации, как правильно отдыхать в Украине в 2020 году.
Прежде всего, следует помнить, что в Украине действует адаптивный карантин, поэтому путешествие необходимо планировать тщательно, сообщает Центр общественного здоровья.
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Прежде всего стоит узнать, какие ограничения установлены в том регионе, в который планируете ехать. К примеру, в каком режиме работает транспорт, открыты гостиницы, магазины и т. д.
Как безопасно путешествовать во время пандемии: рекомендации Минздрава
- Руки нужно мыть как можно чаще в течение не менее 20 секунд. При отсутствии мыла стоит пользоваться антисептиком.
- Отдавайте предпочтение бесконтактной оплате.
- Избегайте тесных контактов с людьми, соблюдая дистанцию не менее 1 метра.
- В автобусах или поездах используйте маску.
- Перед поездкой подготовьте достаточное количество масок и меняйте их каждые 2-3 часа. В жаркую погоду это можно делать чаще.
- Придерживайтесь требований и рекомендаций перевозчика.
- Если есть такая возможность, путешествуйте на собственном авто.
- Если есть симптомы простуды или повышенной температуры – не отправляйтесь в путешествие.
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