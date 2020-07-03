Начался сезон отпусков, но путешествия увеличивают риски подхватить коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение инфекции среди населения, Минздрав выпустил рекомендации, как правильно отдыхать в Украине в 2020 году.

Прежде всего, следует помнить, что в Украине действует адаптивный карантин, поэтому путешествие необходимо планировать тщательно, сообщает Центр общественного здоровья.

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Прежде всего стоит узнать, какие ограничения установлены в том регионе, в который планируете ехать. К примеру, в каком режиме работает транспорт, открыты гостиницы, магазины и т. д.

Как безопасно путешествовать во время пандемии: рекомендации Минздрава

Руки нужно мыть как можно чаще в течение не менее 20 секунд. При отсутствии мыла стоит пользоваться антисептиком.

Отдавайте предпочтение бесконтактной оплате.

Избегайте тесных контактов с людьми, соблюдая дистанцию ​​не менее 1 метра.

В автобусах или поездах используйте маску.

Перед поездкой подготовьте достаточное количество масок и меняйте их каждые 2-3 часа. В жаркую погоду это можно делать чаще.

Придерживайтесь требований и рекомендаций перевозчика.

Если есть такая возможность, путешествуйте на собственном авто.

Если есть симптомы простуды или повышенной температуры – не отправляйтесь в путешествие.

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала