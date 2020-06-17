В последние несколько недель в Украине участились массовые акции и протесты. Параллельно с этим заболеваемость COVID-19 стремительно растет – только за последние 3 дня страна установила 3 антирекорда по количеству новых заболевших за сутки.

Любые массовые мероприятия могут стать фактором, который спровоцирует вспышку любого заболевания, если в толпе будет больной человек, рассказал журналистам 24 канала ведущий специалист по антибиотикорезистентности и инфекционному контролю Центра общественного здоровья Украины Роман Колесник.

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По словам эксперта, при несоблюдении физического дистанцирования или масочного режима люди могут подвергнуться опасности и заболеть. Никто не может запретить людям высказывать свою позицию и выходить на протесты, но важно понимать, что любые массовые собрания представляют угрозу для эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране.

Следовательно, если у вас есть симптомы ОРВИ, обнаружен коронавирус, подозрение на наличие заболевания или вы являетесь контактным лицом – избегайте посещения массовых мероприятий, чтобы не подвергать других людей опасности.

Любые массовые мероприятия на сегодня несут опасность для здоровья граждан Украины. Если вы заболели и если у вас есть любые признаки респираторных болезней, даже минимальный насморк или покашливание, очень большая просьба не идти на какие-либо мероприятия. Если заболели – обязательно надевайте защитную медицинскую маску, чтобы не распространять вирус. Это касается не только коронавирусной инфекции, а и вообще,

– заявил эксперт Центра общественного здоровья Роман Колесник.

Как вести себя на акции, чтобы не заразиться или не распространять COVID-19

Старайтесь соблюдать социальную дистанцию не меньше 1 метра.

Если не можете соблюдать социальную дистанцию, то надевайте защитную маску.

Придерживайтесь этикета кашля и респираторной гигиены. То есть в случае кашля или чихания сделайте это в одноразовую салфетку (после чего выбросьте ее) или в локоть.

Правильно мойте или обрабатывайте руки антисептиком и длительностью не менее 30 секунд.

Нужно ли надевать маску, если акция на свежем воздухе?

Согласно постановлению Кабмина №392, на открытом воздухе маска не является обязательной – достаточно соблюдения социальной дистанции не меньше 1 метра.

Впрочем, если людей собирается много и вы не знаете, сможете ли вы отойти на достаточное расстояние, то в таких случаях маску рекомендуют надевать. Все зависит от ситуации и количества людей, с которыми вы контактируете.



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Как безопасно организовать массовую акцию во время пандемии

Роман Колесник отметил, что организаторы акций должны призвать не идти на массовое собрания тех людей, которые больны, имеют симптомы респираторных заболеваний или являются контактными лицами.

Самое главное – помнить о своей безопасности, о безопасности окружения, людей, которых вы приглашаете на акции. Обязательно нужно акцентировать внимание, что именно тем людям, которые могут быть переносчиками инфекции, учитывая и больных, нужно избегать таких акций,

– подчеркнул Роман Колесник.

Кроме того, инфекционист советует организаторам выбирать лиц, которые будут ответственны за противоэпидемический режим.

Для того, чтобы сделать массовое собрание более безопасным, желательно:

Измерять температуру у участников акции;

Делать так, чтобы люди соблюдать дистанцию, и следить за этим;

Следить за тем, чтобы на мероприятие не пришли люди респираторными симптомами: "Увидели, что у человека симптомы ОРВИ – попросите человека покинуть акцию и обратиться к семейному врачу".;

Если знаете, что территория небольшая, а людей будет много – необходимо обеспечить всех участников масками. Если их нет, то хотя бы самодельными тканевыми;

В большинстве случаев, акции проходят в тех местах, где нет доступа к проточной воде, жидкому мылу и одноразовым бумажным полотенцам. Поэтому лучше обеспечить ответственных людей спиртосодержащими антисептиками для рук. Это для того, чтобы они раздавали или наносили их людям, чтобы те могли обработать руки.

Что делать после посещения массовых собраний

Прежде всего, когда вы приходите с акции (как и с улицы в общем), необходимо хорошо помыть руки. Учитывая, что вы имели контакт со многими людьми, то должны следить за своим состоянием здоровья.

В случае симптомов необходимо обратиться к семейному врачу. Он даст рекомендации, что вам делать дальше – сдавать тест или нет и обратиться ли за стационарной помощью.



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Если после акции у вас возникло подозрение на COVID-19 – предупредите об этом организаторов

Роман Колесник отметил, что если после посещения акции у вас появилось подозрение на коронавирусную болезнь, то непременно сообщите об этом организаторам или ответственным лицам о противоэпидемических мероприятиях (если такие есть). Это необходимо для того, чтобы они знали, что участники акции могли потенциально заразиться.

После этого организатор должен уведомить участников акции, что среди них зарегистрировали вспышку болезни. Считается, что все эти люди являются инфекционными и должны оставаться на самоизоляции не меньше 14 дней.