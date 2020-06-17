Останні декілька тижнів в Україні почастішали масові акції та протести. Паралельно з цим захворюваність на COVID-19 стрімко зростає – лише за останні 3 дні країна встановила 3 антирекорди за кількістю нових хворих за добу.

Будь-які масові заходи можуть стати чинником, який спровокує спалах будь-якого захворювання, якщо в натовпі буде хвора людина, розповів журналістам 24 каналу провідний фахівець антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров’я України Роман Колесник.

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За словами експерта, при недотриманні фізичного дистанціювання чи маскового режиму люди можуть наразитися на небезпеку та захворіти. Ніхто не може заборонити людям висловлювати свою позицію та виходити на протести, але важливо розуміти, що будь-які масові зібрання становлять загрозу для епідеміологічної ситуації з COVID-19 в країні.

Відтак, якщо у вас є симптоми ГРВІ виявлений коронавірус, підозра на наявність захворювання або ви є контактною особою – уникайте відвідування масових заходів, щоб не наражати інших людей на небезпеку.

Будь-які масові заходи на сьогодні несуть небезпеку для здоров'я громадян України. Якщо ви захворіли і якщо у вас є будь-які ознаки респіраторних захворювань, навіть мінімальний нежить чи покашлювання, дуже велике прохання не йти на будь-які заходи. Якщо захворіли – обов'язково одягайте захисну медичну маску, щоб не розповсюджувати вірус. Це стосується не тільки коронавірусної інфекції, а і взагалі,

– заявив експерт Центру громадського здоров'я Роман Колесник.

Як поводитися на акції, щоб не заразитися чи не поширювати COVID-19

Намагайтеся дотримуватися соціальної дистанції не менше 1 метру.

Якщо не можете дотримуватися соціальної дистанції, то одягайте захисну маску.

Дотримуйтеся етикету кашлю та респіраторної гігієни. Тобто у випадку кашлю чи чхання зробіть це в одноразову серветку (після чого викиньте її) або в лікоть.

Правильно мийте або обробляйте руки антисептиком та тривалістю не менше ніж 30 секунд.

Чи потрібно одягати маску, якщо акція на свіжому повітрі?

Згідно з постановою Кабміну №392, на відкритому повітрі маска не є обов'язковою – достатньо дотримуватись соціальної дистанції не менше ніж 1 метра.

Втім, якщо людей збирається багато і ви не знаєте, чи зможете ви відійти на достатню відстань, то в таких випадках маску рекомендують одягати. Все залежить від ситуації й кількості людей, з якими ви контактуєте.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Як безпечно організувати масову акцію під час пандемії

Роман Колесник наголосив на тому, що організатори акцій повинні закликати не йти на масове зібрання тих людей, які є хворі, мають симптоми респіраторних захворювань або є контактними особами.

Найголовніше – пам'ятати про свою безпеку, про безпеку оточення, людей, яких ви запрошуєте на акції. Обов'язково потрібно акцентувати увагу, що саме тим людям, які можуть бути переносниками інфекції, враховуючи й хворих, потрібно уникати таких акцій,

– підкреслив Роман Колесник.

Окрім того, інфекціоніст радить організаторам обирати осіб, які будуть відповідальні за протиепідемічний режим.

Для того, аби зробити масове зібрання безпечнішим, бажано:

Вимірювати температуру в учасників акції;

Робити так, щоб люди дотримуватися дистанції та слідкувати за цим;

Слідкувати за тим, щоб на захід не прийшли люди респіраторними симптомами: "Побачили що у людини симптоми ГРВІ – попросіть людину покинути акцію та звернутися до сімейного лікаря".;

Якщо знаєте, що територія невелика, а людей буде багато – необхідно забезпечити всіх учасників масками. Якщо їх немає, то хоча б саморобними тканинними;

В більшості випадків, акції проходять в тих місцях, де немає доступу до проточної води, рідкого мила й одноразових паперових рушників. Через це краще забезпечити відповідальних людей спиртовмісними антисептиками для рук. Це для того, щоб вони роздавали або наносили їх людям, аби ті могли обробити руки.

Що робити після відвідування масових зібрань

Передусім, коли ви приходите з акції (як і з вулиці загалом), необхідно добре помити руки. Враховуючи ту ситуацію, що ви мали контакт з багатьма людьми, то маєте слідкувати за своїм станом здоров'я.

У випадку симптомів необхідно звернутися до сімейного лікаря. Він надасть рекомендації, що вам робити надалі – здавати тест або ні й чи звернутися за стаціонарною допомогою.



Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 канал

До теми Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу

Якщо після акції у вас виникла підозра на COVID-19 – попередьте про оце організаторів

Роман Колесник зазначив, що якщо після відвідування акції у вас з'явилася підозра на коронавірусну хворобу, то неодмінно повідомте про це організаторів заходу або відповідальних осіб за протиепідемічні заходи (якщо такі є). Це необхідно для того, щоб вони знали, що учасники акції могли потенційно заразитися.

Після цього організатор повинен повідомити учасників акції, що серед них зареєстрували спалах хвороби. Вважається, що всі ці люди є інфекційними й повинні залишатися на самоізоляції щонайменше 14 днів.