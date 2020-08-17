Вчені вивчили записи лікаря Лі Сюй з китайської провінції Юньань, який лікував шахтарів, і прийшли до висновку, що коронавірус міг з'явитися ще у 2012 році.

Так, ймовірно, що COVID-19 не зародився на ринку в Ухані минулого року. Про це пише видання New York Post.

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Вірусолог Джонатан Летхем та молекулярний біолог Еллісон Вілсон проаналізували магістерську дисертацію від китайського лікаря, який лікував шахтарів.

У роботі йдеться про шістьох робітників, які розчищали шахти від екскрементів кажанів і мали симптоми COVID-19: кашель, лихоманку, пневмонію та ломоту в тілі. У записах лікаря також вказується про смерть трьох робітників.

Дані, що містяться в записах, змушують нас повністю переглянути все, що ми думали і знали про походження COVID-19,

– наголосив вірусолог.

Крім того, Летхем заявив виданню, що коронавірус "майже напевно втік" з лабораторії в Ухані.