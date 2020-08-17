У Південній Кореї виявили новий спалах коронавірусної інфекції, який пов'язаний з діяльністю протестантської церкви Саранг. Через це у країні посилили карантинні обмеження.

У 312 вірян підтвердили зараження коронавірусом. Крім того, у країні розшукують ще сотні послідовників церкви, щоб зробити тест. На сьогодні з 4 тисяч людей на карантин помістили 3,4 тисячі. Про це пише видання BBC.

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Лідер церкви, 63-річний консервативний пастор Рев Юн Гван Гун, зібрав мітинг і пообіцяв, що всі інфіковані вилікуються, якщо візьмуть участь.

Що цікаво, церква не надала список парафіян. Відтак це значно ускладнило пошук контактних осіб.

Громадськість критикує роботу церкви і вже створила петицію з 200 тисяч підписантами про арешт їхнього лідера.

За словами президента Кореї Мун Жче Ін, цей спалах є найбільшим викликом коронавірусу після останнього випадку масового зараження в іншій протестантській церкві Сінчонджі.

Коронавірус у Південній Кореї

За даними Worldometers, у Південній Кореї з початку епідемії COVID-19 підтверджено 15 515 випадків зараження. 305 людей, на жаль, померли від ускладнень. 13 917 осіб одужали.

За минулу добу виявлено 197 нових випадків.