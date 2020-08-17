Ученые изучили записи врача ли Сюй из китайской провинции Юньань, который лечил шахтеров, и пришли к выводу, что коронавирус мог появиться еще в 2012 году.

Так, вероятно, что COVID-19 не зародился на рынке в Ухане в прошлом году. Об этом пишет издание New York Post.

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Вирусолог Джонатан Лэтхэм и молекулярный биолог Эллисон Уилсон проанализировали магистерскую диссертацию от китайского врача, который лечил шахтеров.

В работе речь идет о шести рабочих, которые расчищали шахты от экскрементов летучих мышей и имели симптомы COVID-19: кашель, лихорадку, пневмонию и ломоту в теле. В записях врача также указывается о смерти трех рабочих.

Данные, содержащиеся в записях, заставляют нас полностью пересмотреть все, что мы думали и знали о происхождении COVID-19,

- подчеркнул вирусолог.

Кроме того, Лэтхем заявил изданию, что коронавирус "почти наверняка сбежал" из лаборатории в Ухане.