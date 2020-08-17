В Южной Корее обнаружили новую вспышку коронавирусной инфекции, которая связана с деятельностью протестантской церкви Саранг. Из-за этого в стране ужесточили карантинные ограничения.

В 312 верующих подтвердили заражение коронавирусом. Кроме того, в стране разыскивают еще сотни последователей церкви, чтобы сделать тест. На сегодня из 4 тысяч человек на карантин поместили 3,4 тысячи. Об этом пишет издание BBC.

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Лидер церкви, 63-летний консервативный пастор Рев Юн Гван Гун, собрал митинг и пообещал, что все инфицированные вылечатся, если примут участие.

Что интересно, церковь не предоставила список прихожан. Поэтому это значительно усложнило поиск контактных лиц.

Общественность критикует работу церкви и уже создала петицию с 200 тысяч подписантами об аресте их лидера.

По словам президента Кореи Мун Жче Ин, эта вспышка является самым большим вызовом после последнего случая массового заражения в другой протестантской церкви Синчонджи.

Коронавирус в Южной Корее

По данным Worldometers, в Южной Корее с начала эпидемии COVID-19 подтверждено 15 515 случаев заражения. 305 человек, к сожалению, умерли от осложнений. 13 917 человек выздоровели.

За минувшие сутки выявлено 197 новых случаев.