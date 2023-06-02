В Україні синдром тривожного очікування сексуальної невдачі приписують переважно чоловікам, у жінок він нібито зустрічається рідше. У зарубіжній літературі терміни "страх сексуальної невдачі" та "занепокоєння щодо сексуальної продуктивності" застосовують і до чоловіків, і до жінок.

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Чому виникає тривожне очікування сексуальної невдачі

Досліджень на тему поки що мало. Згідно з деякими даними, від страху сексуальної невдачі страждають 9 – 25% чоловіків. У них це виражається у вигляді передчасної еякуляції та психогенної еректильної дисфункції, тобто коли з фізичним здоров'ям все гаразд і сексу заважають психологічні установки на кшталт "з колишнім у неї щоразу був оргазм". СТОСН схильні до 6 – 16% жінок: синдром пригнічує їх лібідо, через що виділень стає менше і буває складніше досягти оргазму.

Проблеми із сексом можуть виникнути на будь-якому етапі життя. Іноді люди сильно втомлюються на роботі, випивають багато алкоголю, незадоволені стосунками і тому одержують менше задоволення від сексу. Причини, через які щось може піти не так, різні, і реакція на них теж.

Синдром тривожного очікування сексуальної невдачі може виникнути через невпевненість у собі, незадоволення своєю зовнішністю, негативний сексуальний досвід. Наприклад, партнер постійно питав у дівчини, чи кінчила вона, і та стала вважати себе неповноцінною, раз не відчуває оргазм після кожного сексу. Іноді страх очікування сексуальної невдачі може виникнути через депресію, тому що вона посилює тривожність, але буває і навпаки: депресія розвивається через пригніченість від сексуальних невдач.

Незалежно від причини, суть не змінюється: фізіологічно людина здорова і здатна займатися сексом, але тривожність заважає їй це робити. Так, люди зі страхом сексуальної невдачі, як правило, не мають проблем при мастурбації: у чоловіків не пропадає ерекція, у жінок виділяється змазка, і ті й інші можуть досягти оргазму. А як тільки справа доходить до сексу з партнером, на думку починають лізти нав'язливі думки.

Що робити з тривожним очікуванням сексуальної невдачі

Іноді, щоб упоратися із синдромом тривожного очікування сексуальної невдачі, достатньо поговорити з партнером. Може бути незручно визнавати у своїх страхах, однак, за даними метааналізу, пари, які не говорять про секс, частіше мають проблеми. А партнери, які обговорюють свої очікування, почуття та бажання, отримують більш часті оргазми та покращують якість відносин.

У поодиноких випадках при лікуванні синдрому тривожного очікування сексуальної невдачі призначають препарати для поліпшення потенції. Але такий спосіб підходить не всім.

Наприклад, якщо чоловік переживає через проблеми з ерекцією і купує віагру, це може зробити ситуацію лише гіршою: чоловік і так сумнівається в собі, а таблетки нагадують, що з ним щось не так, оскільки без них він ні на що не здатний. Тому краще розв'язувати проблему під контролем лікаря — сексолога, психолога і, якщо знадобиться, уролога чи гінеколога.