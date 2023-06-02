В Украине синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи приписывают преимущественно мужчинам, у женщин он якобы встречается реже. В зарубежной литературе термины "страх сексуальной неудачи" и "беспокойство по поводу сексуальной продуктивности" применяют и к мужчинам, и к женщинам.

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Почему возникает тревожное ожидание сексуальной неудачи

Исследований на тему пока мало. Согласно некоторым данным, от страха сексуальной неудачи страдают 9 – 25% мужчин. В них это выражается в виде преждевременной эякуляции и психогенной эректильной дисфункции, то есть когда с физическим здоровьем все в порядке и сексе мешают психологические установки вроде "с прежним у нее каждый раз был оргазм". СТОСН подвержены 6 – 16% женщин: синдром угнетает их либидо, из-за чего выделений становится меньше и бывает сложнее достичь оргазма.

Проблемы с сексом могут возникнуть на любом этапе жизни. Иногда люди сильно устают на работе, выпивают много алкоголя, недовольны отношениями и получают меньше удовольствия от секса. Причины, по которым что-то может пойти не так, разные, и реакция на них тоже.

Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи может возникнуть из-за неуверенности в себе, неудовлетворенности своей внешностью, негативного сексуального опыта. К примеру, партнер постоянно спрашивал у девушки, кончила ли она, и та стала считать себя неполноценной, раз не испытывает оргазм после каждого секса. Иногда страх ожидания сексуальной неудачи может возникнуть из-за депрессии, потому что она усугубляет тревожность, но бывает и наоборот: депрессия развивается из-за подавленности сексуальных неудач.

Независимо от причины, суть не меняется: физиологически человек здоров и способен заниматься сексом, но тревожность мешает ему это делать. Да, люди со страхом сексуальной неудачи, как правило, не испытывают проблем при мастурбации: у мужчин не пропадает эрекция, у женщин выделяется смазка, и те и другие могут достичь оргазма. А как только дело доходит до секса с партнером, в голову начинают лезть навязчивые мысли.

Что делать с тревожным ожиданием сексуальной неудачи

Иногда, чтобы справиться с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи, достаточно поговорить с партнером. Может быть неудобно признавать в своих страхах, однако, по данным метаанализа, пары, не говорящие о сексе, чаще испытывают проблемы. А партнеры, обсуждающие свои ожидания, чувства и желания, получают более частые оргазмы и улучшают качество отношений.

В редких случаях при лечении синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи назначают препараты для улучшения потенции. Но подобный способ подходит не всем.

К примеру, если мужчина переживает из-за проблем с эрекцией и покупает виагру, это может сделать ситуацию лишь хуже: мужчина и так сомневается в себе, а таблетки напоминают, что с ним что-то не так, поскольку без них он ни на что не способен. Поэтому лучше решать проблему под контролем врача – сексолога, психолога и, если понадобится, уролога или гинеколога.