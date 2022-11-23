Дослідження показали, що від 50 до 61% жінок та від 30 до 44% чоловіків мають чутливу шкіру. Досі точно не відомо, чому жінки частіше стикаються з цією проблемою. Одна з теорій полягає в тому, що у жінок шкіра тонша і схильна до зневоднення і сухості через гормональні зміни.

Також на тему: Чи можна перерости атопічний дерматит

Чому шкіра стає чутливою

Іноді нормальна шкіра може ставати чутливою через зовнішні фактори:

Надмірна кількість ретинолу. Ретинол може викликати подразнення, почервоніння, сухість та лущення. Саме тому варто проконсультуватись з дерматологом перед покупкою таких засобів.

Сильне розтирання шкіри. Ви можете користуватися відповідними засобами, але не завжди правильно їх застосовувати. Сильне розтирання або скрабування може зруйнувати захисний бар'єр шкіри і призвести до печіння, подразнення та висипання.

Подразники у косметиці. Віддушки, спирт, барвники можуть подразнювати шкіру, викликати печіння та свербіж.

Занадто багато засобів для догляду. Легко захопитися, коли баночки в магазинах обіцяють позбавити нас від всіх проблем зі шкірою. Відразу хочеться все нанести на себе. Але чим більше продуктів ви втираєте в шкіру, тим вищі шанси викликати реакцію.

Вікові зміни шкіри також можуть вплинути на її чутливість. З віком шкіра втрачає вологу, стає сухою та потрісканою, що призводить до підвищеної чутливості.

Деякі ліки, наприклад препарати для лікування гіпертонії, можуть викликати зневоднення і, як наслідок, сухість та подразнення шкіри.

У більшості випадків чутливу шкіру можна легко вилікувати, але важливо пам'ятати, що подразнення шкіри іноді може бути ознакою чогось серйознішого.

Захворювання, які можуть бути причиною підвищеної чутливості:

контактний дерматит;

розацеа;

алергія;

акне;

рак шкіри;

захворювання нирок;

хвороби печінки;

оперізуючий лишай.

Що робити

Лікування чутливої ​​шкіри зазвичай складається з трьох компонентів:

полегшити симптоми, щоб свербіж та печіння не турбували;

лікувати основну причину чутливості;

запобігати подразненню у майбутньому.

Позбутися основної причини чутливості шкіри допоможе лише лікар-дерматолог, тому не займайтесь самолікуванням. Якщо потрібно, він також допоможе підібрати засоби для догляду.