Дослідження показали, що від 50 до 61% жінок та від 30 до 44% чоловіків мають чутливу шкіру. Досі точно не відомо, чому жінки частіше стикаються з цією проблемою. Одна з теорій полягає в тому, що у жінок шкіра тонша і схильна до зневоднення і сухості через гормональні зміни.
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Чому шкіра стає чутливою
Іноді нормальна шкіра може ставати чутливою через зовнішні фактори:
- Надмірна кількість ретинолу. Ретинол може викликати подразнення, почервоніння, сухість та лущення. Саме тому варто проконсультуватись з дерматологом перед покупкою таких засобів.
- Сильне розтирання шкіри. Ви можете користуватися відповідними засобами, але не завжди правильно їх застосовувати. Сильне розтирання або скрабування може зруйнувати захисний бар'єр шкіри і призвести до печіння, подразнення та висипання.
- Подразники у косметиці. Віддушки, спирт, барвники можуть подразнювати шкіру, викликати печіння та свербіж.
- Занадто багато засобів для догляду. Легко захопитися, коли баночки в магазинах обіцяють позбавити нас від всіх проблем зі шкірою. Відразу хочеться все нанести на себе. Але чим більше продуктів ви втираєте в шкіру, тим вищі шанси викликати реакцію.
Вікові зміни шкіри також можуть вплинути на її чутливість. З віком шкіра втрачає вологу, стає сухою та потрісканою, що призводить до підвищеної чутливості.
Деякі ліки, наприклад препарати для лікування гіпертонії, можуть викликати зневоднення і, як наслідок, сухість та подразнення шкіри.
У більшості випадків чутливу шкіру можна легко вилікувати, але важливо пам'ятати, що подразнення шкіри іноді може бути ознакою чогось серйознішого.
Захворювання, які можуть бути причиною підвищеної чутливості:
- контактний дерматит;
- розацеа;
- алергія;
- акне;
- рак шкіри;
- захворювання нирок;
- хвороби печінки;
- оперізуючий лишай.
Що робити
Лікування чутливої шкіри зазвичай складається з трьох компонентів:
- полегшити симптоми, щоб свербіж та печіння не турбували;
- лікувати основну причину чутливості;
- запобігати подразненню у майбутньому.
Позбутися основної причини чутливості шкіри допоможе лише лікар-дерматолог, тому не займайтесь самолікуванням. Якщо потрібно, він також допоможе підібрати засоби для догляду.