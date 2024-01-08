Скорочення робочого тижня

Суть цієї ідеї — скорочення робочого тижня зі стандартних п'яти до чотирьох чи трьох робочих днів. Ідея пілотного проєкту 4 Day Week Global – робота за принципом 100:80:100, де 100% – збереження заробітної плати, 80% – кількість робочого часу від стандартного, 100% – продуктивність від вихідної.

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Ідея триденного робочого тижня полягає в тому, щоб збільшити робочий день до дев'ятої години та організувати чотири вихідні дні на тиждень. Ці ініціативи мають варіації, але сенс однаковий — скоротити час роботи і подивитися, як це позначиться на продуктивності праці та стані співробітників.

Навіщо скорочувати робочі дні

Все просто – щоб більше відпочивати. Дослідження говорять про те, що в період відпочинку та відпустки людина частіше звертається до здорових звичок, веде активніший спосіб життя і довше спить. Це, як не дивно, позитивно впливає на самопочуття та сприяє профілактиці багатьох захворювань.

Додатковий вихідний день – час, який можна провести, займаючись улюбленим хобі. Можна зустрітись з близькими. Три вихідні дні дозволяють виконати всю необхідну господарську роботу вдома без шкоди для відпочинку.

Результати експерименту

Асоціація 4 Day Week Global опублікувала результати експерименту, який проводили у Великій Британії з червня по грудень 2022 року. У ньому взяли участь близько 2900 співробітників та 61 компанія.

З 61 компанії 56 продовжують працювати у графіку чотириденного робочого тижня, 18 вирішили залишити цю форму розподілу праці як постійну у своїх організаціях. 39% співробітників мали менш стресу, у 71% знизилася вираженість вигоряння.

Співробітники зазначали, що їм полегшало підтримувати баланс між роботою та особистим життям, виконувати побутові обов'язки. Прибуток компаній не змінився. Кількість працівників, які ухвалили рішення про звільнення, знизилася на 57% за період експерименту.