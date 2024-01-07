Іноді відчуття холоду – звичайне явище, яке пов'язане з підтриманням нормальної температури та не повинно викликати занепокоєння. Але якщо руки постійно холодні й колір шкіри змінюється, це може означати, що у людини проблеми з нервами чи кровообігом.

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Захворювання, через які мерзнуть руки та ноги

Анемія. Стан, коли в організмі не вистачає еритроцитів, щоб доставляти достатню кількість кисню до тканин. Часто це спричинено дефіцитом заліза.

Хвороба Бюргера. Рідкісний стан, при якому кровоносні судини набухають і можуть блокуватися тромбами. Точна причина хвороби невідома, але частіше вона зустрічається у курців. Вважається, що хімічні речовини у тютюні можуть подразнювати слизову оболонку кровоносних судин.

Цукровий діабет. Може викликати проблеми з нирками та кровообігом, через які стає холодно. Іноді хвороба ускладнюється діабетичною невропатією – це ушкодження нервів, що проявляється відчуттям поколювання чи відчуттям стягнення шкіри.

Синдром Рейно. Рідкісне захворювання кровоносних судин, при якому вони звужуються у відповідь на низькі температури або стрес. Кров не може потрапити на поверхню шкіри. В результаті пальці бліднуть, німіють або інколи болять. Коли кровотік відновлюється, шкіра стає червоною. З'являється пульсація чи поколювання.

Системна червона вовчанка. Аутоімунне захворювання, при якому імунна система помилково атакує здорові тканини. При ураженні судин може виникати синдром Рейно.

Склеродермія. Рідкісна хвороба, при якій виникає аномальний ріст сполучної тканини. Це призводить до утворення твердих та потовщених ділянок шкіри, проблем з кровоносними судинами та внутрішніми органами. Часто починається як синдром Рейно.

Коли йти до лікаря

Варто звернутися до терапевта, якщо руки є постійно холодними або є інші симптоми:

Холодні ступні чи пальці ніг.

Зміна кольору шкіри рук, наприклад, посиніння чи біла шкіра, оніміння чи поколювання.

Відкриті виразки або пухирі.

Стягнута або огрубіла шкіра.

Терапевт перевірить, чи не викликані симптоми проблемами із кровообігом чи нервами, та призначить лікування. Залежно стану лікар може порекомендувати змінити спосіб життя, щоб полегшити симптоми: кинути курити, займатися фізичними вправами, збалансовано їсти.