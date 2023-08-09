Всесвітня організація охорони здоров'я включає сексуальні фантазії до поняття нормальної сексуальності. Уявляти собі людей, місця та ситуації в голові, щоб збудитись, це окей. Також це допомагає приміряти якийсь досвід і зрозуміти, що подобається в сексі і хочеться спробувати наяву, а що ні.

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Фантазувати – це нормально

Згідно з одним невеликим опитуванням, усі чоловіки і жінки фантазували про секс хоча б раз у житті. У ньому брали участь лише 60 осіб, тож за всіх людей ми говорити не можемо. А ось під час сексу фантазують не усі.

І це також нормально. Якщо людина не бачить у цьому сенсу для себе і займається сексом, мастурбує і не уявляє нічого при цьому в уяві, значить їй так комфортно.

Оскільки фантазії – це не дія наяву, то будь-які ігри уяви вважаються нормальними. Швидше ми можемо поділити фантазії на ті, що людині приємні, і ті, що заважають їй жити. Наприклад, якщо вони не збігаються з його особистими переконаннями чи культурними нормами.

Про що найчастіше фантазують

Ось із чим найчастіше пов'язані фантазії людей про секс:

Домінування та підпорядкування – дослідники вважають, що це пов'язано з культурними уявленнями про те, що чоловік має домінувати над жінкою, а вона підкорятися йому. Час змінюється, але тренд зберігається.

Перегляд порнографії – людина дивиться відео та уявляє себе на місці акторів. Напевно, тому 2022 року на Pornhub найчастіше дивилися ролики, зняті любителями.

Оральний секс – такі фантазії хвилюють всі гендери і однаково часто трапляються серед них.

БДСМ – наприклад, люди уявляють, що їх зв'язують.

Рідше зустрічаються фантазії про те, щоб заподіяти собі біль, переодягнутися в одяг іншої статі або підглядати за людьми. Їх називають нетиповими, але уявляти таке можна – це не порушує закон і чиїсь права.

Коли фантазії шкідливі

Якщо фантазії, пов'язані з сексом, вас турбують, запитайте себе:

"Чому, як мені здається, я фантазую про це?"

"Наскільки фантазії заважають жити?"

"А чи хочу я взагалі сексу?" – якщо фантазії виникають під час сексу.

Якщо людину активно турбують фантазії під час сексу, то їй слід звернутися за допомогою до сексолога. Це фахівець, який займається сексуальною освітою та розв'язує проблеми, пов'язані з інтимною сферою.

Буває, що фантазії лізуть в голову проти бажання і їх хочеться позбутися, але не виходить. Тоді це вже не сексуальні фантазії, а нав'язливі думки. З ними працюють психіатри та психотерапевти.