Всемирная организация здравоохранения включает сексуальные фантазии в понятие нормальной сексуальности. Воображать себе людей, места и ситуации в голове, чтобы возбудиться, это окей. Также это помогает примерить какой-нибудь опыт и понять, что нравится в сексе и хочется попробовать наяву, а что нет.

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Фантазировать – это нормально

Согласно одному небольшому опросу, все мужчины и женщины фантазировали о сексе хотя бы раз в жизни. В нем принимали участие только 60 человек, поэтому за всех людей мы говорить не можем. А вот во время секса фантазируют не все.

И это тоже нормально. Если человек не видит в этом смысла для себя и занимается сексом, мастурбирует и не представляет ничего при этом в воображении, значит ему так комфортно.

Поскольку фантазии – это не действие наяву, то любые игры воображения считаются нормальными. Скорее мы можем поделить фантазии на то, что человеку приятны, и мешающие ему жить. К примеру, если они не совпадают с его личными убеждениями или культурными нормами.

О чем чаще всего фантазируют

Вот с чем чаще всего связаны фантазии людей о сексе:

Доминирование и подчинение – исследователи считают, что это связано с культурными представлениями о том, что мужчина должен доминировать над женщиной, а она подчиняться ему. Время меняется, но тренд сохраняется.

Просмотр порнографии – человек смотрит видео и воображает себя на месте актеров. Наверное, поэтому в 2022 году на Pornhub чаще смотрели ролики, снятые любителями.

Оральный секс – такие фантазии волнуют все гендеры и все равно часто встречаются среди них.

БДСМ – например, люди представляют, что их связывают.

Реже встречаются фантазии о том, чтобы причинить себе боль, переодеться в одежду другого пола или подглядывать за людьми. Их называют нетипичными, но представлять такое можно – это не нарушает закон и чьи-либо права.

Когда фантазии вредны

Если фантазии, связанные с сексом, вас беспокоят, спросите себя:

"Почему, как мне кажется, я фантазирую об этом?"

"Насколько фантазии мешают жить?"

"А хочу ли я вообще секса?" – если фантазии возникают во время секса.

Если человека активно беспокоят фантазии во время секса, то ему следует обратиться за помощью к сексологу. Это специалист, занимающийся сексуальным образованием и решающий проблемы, связанные с интимной сферой.

Бывает, что фантазии лезут в голову против желания и их хочется избавиться, но не выходит. Тогда это уже не сексуальные фантазии, а навязчивые мысли. С ними работают психиатры и психотерапевты.