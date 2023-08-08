Презерватив – средство барьерной контрацепции. Это означает, что он препятствует сперматозоидам, чтобы они не попали в матку и не оплодотворили яйцеклетку. Объясняем, что не стоит делать, если не хотите снизить степень защиты презерватива.

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Хранить презервативы в кошельке или кармане джинсов

Иметь при себе презерватив "на всякий случай" – полезная привычка. Но недостаточно просто бросить его ко дну сумки, где он может долго ждать своего времени. Все потому, что из-за постоянного трения других предметов презерватив может повредить. По этой же причине косметичка, кошелек и задний карман джинсов – тоже не самые лучшие места для хранения.

Лучше хранить презервативы в темном сухом месте, где они не будут подвергаться трению (например, тумбочке).

Не следить за сроком годности

Использовать просроченный презерватив тоже не стоит. Даже если желание на грани, а дома остался лишь один презерватив со истекшим сроком годности. Со временем материал презерватива утончается, портится.

Заниматься сексом в испорченном презервативе нельзя: риск подхватить инфекцию или забеременеть становится выше, а получить удовольствие – труднее. Поэтому лучше вместе сбегать в аптеку у дома и купить новые презервативы с запасом. А еще не забывать проверять их срок годности заранее.

Надеть не той стороной

Презерватив нужно брать так, чтобы свернутые края оказались снизу и раскатать по всей длине пениса. Не следует сначала разворачивать его, а затем пытаться натянуть это неправильно. При раскате нужно дойти до основания члена, а не останавливаться на половине пути. Тогда он прилипнет и не взлетит.

Одновременно надевать два презерватива

Надеть два презерватива сразу, чтобы уменьшить вероятность беременности – довольно распространенный лайфхак. К сожалению, секс с ним не станет более безопасным. От этого будет только хуже, потому что из-за дополнительного трения друг о друга презервативы, скорее всего, порвутся или взлетят.

Использовать один презерватив дважды

Есть одно простое правило: один презерватив – одно использование. После того как его однажды одели, он теряет все свои защитные свойства и перестает держаться на члене.