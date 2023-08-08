Презерватив – засіб бар'єрної контрацепції. Це означає, що він перешкоджає сперматозоїдам, щоб вони не потрапили в матку і не запліднили яйцеклітину. Пояснюємо, що не варто робити, якщо не хочете зменшити ступінь захисту презерватива.

Також на тему Наскільки безпечно мастурбувати струменем води з душу

Зберігати презервативи в гаманці або кишені джинсів

Мати при собі презерватив "про всяк випадок" – корисна звичка. Але недостатньо просто кинути його на дно сумки, де він може довго чекати свого часу. Все тому, що через постійне тертя об інші предмети презерватив може зашкодити. З цієї ж причини косметичка, гаманець і задня кишеня джинсів – теж не найкращі місця для зберігання.

Найкраще зберігати презервативи в темному сухому місці, де вони не будуть піддаватися тертю (наприклад, тумбочці).

Не слідкувати за терміном придатності

Використовувати прострочений презерватив також не варто. Навіть якщо бажання на межі, а вдома залишився лише один презерватив із терміном придатності, що минув. З часом матеріал презерватива стоншується, псується.

Займатися сексом у зіпсованому презервативі не можна: ризик підхопити інфекцію або завагітніти стає вищим, а отримати задоволення – важче. Тому краще разом збігати в аптеку біля будинку та купити нові презервативи із запасом. А ще не забувати перевіряти їхній термін придатності заздалегідь.

Одягати не тією стороною

Презерватив потрібно брати так, щоб згорнуті краї опинилися знизу, і розкотити по всій довжині пеніса. Не варто спочатку розгортати його, а потім намагатися натягнути це неправильно. При розкочуванні потрібно дійти до основи члена, а не зупинятися на половині шляху. Тоді він прилипне і не злетить.

Одночасно надягати два презервативи

Одягати два презервативи одразу, щоб зменшити ймовірність вагітності – досить поширений лайфхак. На жаль, секс із ним не стане безпечнішим. Від цього буде лише гірше, бо через додаткове тертя один об одного презервативи, швидше за все, порвуться чи злетять.

Використовувати один презерватив двічі

Є одне дуже просте правило: один презерватив – одне використання. Після того, як його один раз одягли, він втрачає всі свої захисні властивості і перестає триматися на члені.