Але іноді волосся починає посилено випадати. Такий процес називають алопецією, чи облисінням.

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Чому волосся випадає

Причин випадання волосся може бути кілька:

спадковість – найпоширеніша причина облисіння;

інфекційні захворювання, у тому числі коронавірус;

гормональні зміни, наприклад, під час менопаузи;

ліки чи добавки. Випадання волосся може бути побічним ефектом прийому різних препаратів, наприклад, препаратів, які приймають при артриті, депресії або проблемах із серцем;

променева терапія;

стрес – у цьому випадку випадання волосся зазвичай тимчасове і рідко закінчується облисінням;

дефіцитні стани, наприклад коли організму не вистачає заліза;

неправильний догляд, наприклад, тугий хвіст або коса можуть вплинути на стан волосся – у людини розвивається так звана тракційна алопеція. Також високі температури під час косметичних процедур (витягування плойкою, використання стайлерів) можуть нашкодити структурі волосся і призвести до випадання.

Як лікувати облисіння

Успіх лікування визначається комплексним підходом: потрібно поєднувати домашнє лікування та професійні процедури.

Домашній догляд

Шампуні, на етикетках яких написано, що допомагають від випадання, не діють. При терапії алопеції використовують спеціальні лосьйони, у складі яких можуть бути такі речовини, як амінексил та міноксидил. Такі засоби може призначити лише лікар-трихолог.

Існують лікарські препарати, які необхідно втирати у шкіру голови, щоб стимулювати ріст волосся. Також можна спробувати мікронідлінг. Пристрій містить сотні крихітних голок та використовується для масажу шкіри голови. Але перед його придбанням необхідно проконсультуватись із трихологом. Іноді такий масаж може зашкодити.

Професійні процедури

Без професійної допомоги навряд чи вдасться зупинити випадання волосся. Для лікування облисіння роблять ін'єкції в проблемні ділянки шкіри. Зазвичай таке лікування триває від 4 до 8 тижнів.

У деяких випадках можуть рекомендувати пересадку волосся. Це особливо актуально при спадковій формі алопеції (андрогенної), коли залисини з'являються на скронях і маківці. Рішення про пересадку волосся приймає лікар разом із пацієнтом після повторної фототрихограми та неефективності інших видів лікування.