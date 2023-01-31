Но иногда волосы начинают усиленно выпадать. Такой процесс называют алопецией или облысением.

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Почему волосы выпадают

Причин выпадения волос может быть несколько:

наследственность – самая распространенная причина облысения;

инфекционные заболевания, в том числе коронавирус;

гормональные изменения, например во время менопаузы;

лекарства или добавки. Выпадение волос может быть побочным эффектом приема различных препаратов, например препаратов, принимающих при артрите, депрессии или проблемах с сердцем;

лучевая терапия;

стресс – в этом случае выпадение волос обычно временное и редко заканчивается облысением;

дефицитные состояния, например, когда организму не хватает железа;

неправильный уход, например, тугой хвост или коса могут повлиять на состояние волос – у человека развивается так называемая тракционная алопеция. Также высокие температуры во время косметических процедур (вытягивание плойкой, использование стайлеров) могут навредить структуре волос и привести к выпадению.

Как лечить облысение

Успех лечения определяется комплексным подходом: необходимо сочетать домашнее лечение и профессиональные процедуры.

Домашний уход

Шампуни, на этикетках которых написано, что помогают от выпадения, не действуют. При терапии алопеции используют специальные лосьоны, в составе которых могут быть такие вещества, как аминексил и миноксидил. Такие средства может назначить только врач-трихолог.

Есть лекарственные препараты, которые необходимо втирать в кожу головы, чтобы стимулировать рост волос. Также можно попробовать микронидлинг. Устройство содержит сотни крошечных игл и используется для массажа кожи головы. Но перед его приобретением необходимо проконсультироваться с трихологом. Иногда такой массаж может повредить.

Профессиональные процедуры

Без профессиональной помощи вряд ли удастся остановить выпадение волос. Для лечения облысения делают инъекции в проблемные участки кожи. Обычно это лечение длится от 4 до 8 недель.

В некоторых случаях могут рекомендовать пересадку волос. Это особенно актуально при наследственной форме алопеции (андрогенной), когда залысины появляются на висках и макушке. Решение о пересадке волос принимает врач вместе с пациентом после повторной фототрихограммы и неэффективности других видов лечения.